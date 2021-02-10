在G7国家中，只有日本的年轻人群“首要死因为自杀”：未成年人自杀率创历史新高

在G7国家中，只有日本的年轻人群“首要死因为自杀”：未成年人自杀率创历史新高健康与医疗 社会 生活
年轻人群的首要死因是自杀——在一个放眼全球都可谓经济发达、医疗卫生条件完善的国家，却有许多年轻人主动寻死，整个日本社会都必须认真体味这个现象的深层意义。
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厚生劳动省发布的2020年版自杀对策白皮书显示，2019年的自杀人数为历史最少的20169人，已连续十年减少。表示每10万人中的自杀人数的自杀率也连续十年呈现整体下降趋势。2019年的自杀率为16.0，为开始统计的1978年以来的最低值。
可是，20岁以下的自杀人数为659人，同比增长10.0%，创下2000年以来的最高纪录。这部分人的自杀率也达到了历史最高的3.1，同比上升了0.3个点。关于通过遗书等途径可以推断的自杀原因和动机，按照每人最多列三条统计的结果显示，618人中，因为学校问题自杀的人数最多，为202人，其次是健康问题（138人）和家庭问题（116人）。
从各年龄段的死因顺序来看，15-39岁的各年龄段人群的首要死因为自杀。在G7国家中，只有日本15-34岁年轻人群的首要死因为自杀，且死亡率也高于其他G7国家。
各年龄段前三位死因
|年龄
|前三位死因
|整体
|癌症 / 心脏病 / 衰老
|10-14
|癌症 / 自杀 / 意外事故
|15-19
|自杀 / 意外事故 / 癌症
|20-24
|自杀 / 意外事故 / 癌症
|25-29
|自杀 / 癌症 / 意外事故
|30-34
|自杀 / 癌症 / 意外事故
|35-39
|自杀/ 癌症 / 心脏病
|40-44
|癌症 / 自杀 / 心脏病
|45-49
|癌症 / 自杀 / 心脏病
出处：厚生劳动省《人口动态统计》
G7＋韩国的15-34岁人群的前三位死因 自杀栏的（）内为自杀率
|第一位
|第二位
|第三位
|日本
|自杀（16.3）
|事故
|癌症
|法国
|事故
|自杀（7.9）
|其他
|德国
|事故
|自杀（7.5）
|癌症
|加拿大
|事故
|自杀（10.6）
|癌症
|美国
|事故
|自杀（14.1）
|被杀害
|英国
|事故
|自杀（7.4）
|癌症
|意大利
|事故
|癌症
|自杀（4.1）
|韩国
|自杀（16.3）
|事故
|癌症
出处：厚生劳动省《自杀对策白皮书》/法国为2014年数据，加拿大为2013年数据，其他各国为2015年数据
标题图片：PIXTA
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