在G7国家中，只有日本的年轻人群“首要死因为自杀”：未成年人自杀率创历史新高

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年轻人群的首要死因是自杀——在一个放眼全球都可谓经济发达、医疗卫生条件完善的国家，却有许多年轻人主动寻死，整个日本社会都必须认真体味这个现象的深层意义。

厚生劳动省发布的2020年版自杀对策白皮书显示，2019年的自杀人数为历史最少的20169人，已连续十年减少。表示每10万人中的自杀人数的自杀率也连续十年呈现整体下降趋势。2019年的自杀率为16.0，为开始统计的1978年以来的最低值。

可是，20岁以下的自杀人数为659人，同比增长10.0%，创下2000年以来的最高纪录。这部分人的自杀率也达到了历史最高的3.1，同比上升了0.3个点。关于通过遗书等途径可以推断的自杀原因和动机，按照每人最多列三条统计的结果显示，618人中，因为学校问题自杀的人数最多，为202人，其次是健康问题（138人）和家庭问题（116人）。

从各年龄段的死因顺序来看，15-39岁的各年龄段人群的首要死因为自杀。在G7国家中，只有日本15-34岁年轻人群的首要死因为自杀，且死亡率也高于其他G7国家。

各年龄段前三位死因

年龄 前三位死因 整体 癌症 / 心脏病 / 衰老 10-14 癌症 / 自杀 / 意外事故 15-19 自杀 / 意外事故 / 癌症 20-24 自杀 / 意外事故 / 癌症 25-29 自杀 / 癌症 / 意外事故 30-34 自杀 / 癌症 / 意外事故 35-39 自杀/ 癌症 / 心脏病 40-44 癌症 / 自杀 / 心脏病 45-49 癌症 / 自杀 / 心脏病

出处：厚生劳动省《人口动态统计》

G7＋韩国的15-34岁人群的前三位死因 自杀栏的（）内为自杀率

第一位 第二位 第三位 日本 自杀（16.3） 事故 癌症 法国 事故 自杀（7.9） 其他 德国 事故 自杀（7.5） 癌症 加拿大 事故 自杀（10.6） 癌症 美国 事故 自杀（14.1） 被杀害 英国 事故 自杀（7.4） 癌症 意大利 事故 癌症 自杀（4.1） 韩国 自杀（16.3） 事故 癌症

出处：厚生劳动省《自杀对策白皮书》/法国为2014年数据，加拿大为2013年数据，其他各国为2015年数据

标题图片：PIXTA

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