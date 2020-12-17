六国调查显示，日本民众对政府的疫情防控工作评价最低

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针对可能将于今冬袭来的新冠病毒“下一波疫情”，咨询顾问公司KekstCNC在日美欧等六国实施了民意调查，结果显示，回答“本国政府为防控疫情做好了充分准备”的日本受访者比例最低。该调查公司认为，“日本受访者对经济充满担忧，对政府的帮扶工作也十分不满”。

为各国政府和企业提供宣传战略咨询顾问服务的KekstCNC公司于9月中下旬在日本、美国、英国、德国、瑞典和法国等六国分别针对1000名18岁以上的当地民众实施了一项调查，询问他们对本国政府疫情应对工作的评价。

调查显示，六个国家均有超过半数受访者认为一年内将出现“大规模疫情”，日本受访者的这一比例为57%，英国最高，达到83%。回答“政府为防控下一波疫情做好了充分准备”的日本受访者比例最低，仅为18%，在疫情导致的死亡人数最多，且防控措施甚至成为总统选举争夺焦点的美国，这一比例为30%，德国的这个比例最高，达到44%。

同时，回答“相较于经济活动，政府更应该优先防止疫情扩散”的日本受访者比例为43%，超过了回答“应该优先经济活动”的受访者比例（25%）。不过，在5月公布的同一调查中，回答“应该优先防止疫情扩散”的比例为60%，回答“应该优先经济活动”的比例为16%，在四个月的时间里，两项回答的比例差距一直在缩小。可以认为，在人们担心经济形势严重恶化的背景下，要求“坚持经济优先于疫情防控”的呼声越来越高。

标题图片：PIXTA

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