宅在家让人变得爱干净了？计划大扫除的人大幅增加

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不吃早饭就奔出家门，晚上回来睡觉，原本过着这种生活的人，由于紧急事态宣言的发布而改为在家办公，从此一天到晚都在自家度过。早中晚三顿饭都在家吃，厨房脏兮兮的让人烦心，被挤至冰箱深处的瓶装罐头也该清理一下了。卫生间也想每天都打扫打扫。这一年新冠肺炎疫情让大家的烦心事特别多，现在终于迎来岁末，来个大扫除，干干净净、清清爽爽地过年吧！

Duskin公司以全国20岁以上的男女2080人为对象进行的网上调查显示，回答“年末计划进行大扫除”的人占到71.2%。2019年实际进行大扫除的只有52.5%，为自2005年此项调查开始以来最低比例，而今年人们要进行扫除的热情似乎一下子高涨了很多。

问及想要重点进行大扫除的地方，比较多的回答是“抽油烟机和换气扇”，占19.5%，“厨房”占17.8%。

因受到新冠疫情影响，打扫卫生的时间和频率增加的受访者占整体的34.4%。“因为想将家具、桌子、门把手等处附着的细菌控制在最小限度”（61岁男性）、“我觉得洗干净后就没有细菌了，所以增加了清洗频率”（51岁女性），这些回答表明，作为预防感染对策的一环，人们已经养成了勤于打扫的习惯。另一方面，因紧急事态宣言和提倡在家办公，人们待在家里的时间增加了，于是有人回答：“脏的地方自然而然地映入眼帘”（47岁男性）、“使用卫生间和厨房的次数增加，所以比以前更加在意脏污的地方”（52岁）。

因新冠疫情的发生，人们对扫除的认识发生了变化，91.9%的受访者回答“开始认识到勤于扫除的重要性”。也有人回答“扫除给了我成就感”、“上瘾了”等等，不只是将扫除作为一种义务，而是积极、开心地去面对扫除。Duskin分析认为，“这种意识上的变化将直接关系到年末的扫除热情”。

标题照片：PIXTA

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