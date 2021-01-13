单人餐深入人心？超过半数20至39岁人群“愿意”吃单人火锅

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说到冬季经典日料，那必然是“火锅”了。在一般人的印象中，本应是许多人围在一起品尝的热气腾腾的火锅，似乎越来越多年轻人喜欢上了“单人”享用。

Recruit-lifestyle公司编辑出版的城市生活信息杂志《HOT PEPPER》，围绕2020年的冬季火锅市场实施了一项问卷调查。调查对象为全国20至39岁的年轻人，共收到1044份（男性522人，女性522人）回答。

结果显示，有超过半数的52.3%的受访者“愿意”吃单人火锅，其中三分之一的人表示过去没有吃过单人火锅，这个比例为受访者总数的17.6%。而回答“不喜欢”吃单人火锅的受访者中，只有10.9%的人表示“虽然曾经尝试过，但并没有改变想法的打算”。可以看出，偏好单人活动的人呈现出相对增长趋势。

作为愿意吃单人火锅的理由，选择“不用顾忌他人，想怎么吃就怎么吃”的受访者最多（68.3%）。也有一部分人考虑到了当下的形势，回答“担心感染新冠病毒”（18.5%）。

愿意吃单人火锅的理由 前5位

% 不用顾忌他人，想怎么吃就怎么吃 68.3 烹制方便 57.7 市场上推出了一人份的锅底汤料 29.3 担心感染新冠病毒 18.5 一人份的话，高档食材也吃得起 9.7

生活信息杂志《HOT PEPPER》调查数据

关于选择单人火锅时想吃的类型，韩国泡菜火锅（182票）以压倒性优势夺得了第一名。在该杂志每年实施的“想吃的火锅”调查中，寿喜烧（日式牛肉火锅）已经连续9年蝉联榜首，但在此项调查中以89票屈居第二。

为什么泡菜火锅能以一倍以上的票数优势力压寿喜烧呢？该公司总结原因称“（泡菜火锅）本来就是青菜萝卜各有所爱的味道，而且可以按照自己的喜好调节辣度。这就是针对单人火锅做选择的结果”，同时分析认为，受新冠疫情的持续影响， “无论在家吃还是在外吃，可能越来越多的人都会有意识地选择单人火锅了”。

标题图片： Sasazawa/PIXTA

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