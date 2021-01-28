日本在美企业为6702家，较四年前减少100

日本信息库

目前，日本在美企业共计6702家。虽较四年前调查时略微减少，但对于日本企业而言，美国仍是重要的业务主战场。从美国各州的情况来看，在加利福尼亚州设立分支机构的日企占据绝对多数。

帝国数据库公司的调查结果显示，截至2020年11月，日本在美企业共计6702家。较2016年调查时的6814家减少了112家。从行业来看，数量较多的依次是制造业（2456家，较四年前减少193家）、批发业（1488家，较四年前减少130家）和服务业（1340家，较四年前增加23家）。

在制造业中，“汽车零部件制造”为113家，“汽车驱动、操控、制动装置制造”为64家，同时，也有一些属于服务业的“自动驾驶研究”领域的日本初创企业进入美国，总体而言，汽车产业相关企业较多。

零售业方面，由于日餐在美国广受欢迎，所以拉面店等餐饮店的数量也比较突出。

在掌握到设点地址的大约4200家企业中，选择在拥有旧金山和洛杉矶等大城市的加利福尼亚州设点的日企最多（1719家）。除了人口较多、消费市场规模可观等因素外，该州作为日美间重要的物流基地，已经具备完善的商业环境，这一点也吸引了众多日企。其次是纽约州，有许多证券公司和银行等金融机构在此设点。

美国整车制造商福特、克莱斯勒和通用的总公司所在地密歇根州，以及丰田汽车2017年设立北美总部的德克萨斯州，都分布着大量汽车相关行业的日企。

标题图片 : 位于美国德克萨斯州普莱诺市的丰田北美总部（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。