超过6成受访者“不想参加”疫情下的忘年会

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一项民间调查显示，9成以上受访者担心工作单位举办忘年会会“增加感染风险”，大约6成受访者“不想参加”。对于餐饮业而言，可谓利空不断。

面向企事业单位等法人提供食品外卖服务的日本Food Delivery公司实施的“新冠共存时代的忘年会看法调查”显示，针对“如果自己所在的单位今年举办忘年会，是否愿意参加？”这一问题，回答“不想参加”（24.6%）和“不太想参加”（36.9%）的受访者比例合计超过了6成。回答“想参加”“比较想参加”的比例合计为38.5%。

调查对象为该公司提供服务的全国男女会员共852人（20岁以上），调查时间为10月7日至13日。针对不想参加忘年会的理由，88.6%的受访者回答“因为担心感染新冠病毒”，占了绝大多数；其次分别是“因为不想在下班后花时间参加单位的活动”（30.0%）、“因为精神疲惫，提不起兴趣”（27.1%）等。

针对“你认为参加忘年会是否会增加新冠病毒感染风险”这一问题，回答“会增加”的受访者比例为54.1%，回答“会有所增加”的比例为40.8%，也就是说，超过90%的受访者感到担忧。

同时，提供场地租赁中介服务的Space Market公司于10月下旬对20至50多岁的501名公司职员实施的“职场忘年会调查”显示，针对“如果要参加所在单位的忘年会，希望采用怎样的方法”这一问题，回答“希望线下举办”（33.3%）和“比较希望线下举办”（36.7%）的受访者比例合计达到了7成，而回答“比较希望线上举办”（17.6%）和“希望线上举办”（12.4%）的比例合计约为3成。

针对“合适的忘年会规模为多少人”这一问题，回答10人以下的受访者比例占到近8成，其中 “2至3人”为5.6%、“4至5人”为25.0%、“5至10人”为47.3%。针对去年参加过忘年会的377名公司职员询问参会人数的结果显示，回答“11人以上”的占比达71.1%。

标题图片： PIXTA

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