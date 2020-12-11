流感患者约150人，不到往年的1%：从2020年9月起的10周内

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2020年第36-45周（8月31日起的10周）统计的全国流感患者人数为148人。而最近5年间（2015-19年）同期平均感染人数约为17000人，可见今年大大低于往年。

厚生劳动省每年从9月到次年5月末期间，每周都会汇总流感的发生情况。根据汇总数据，从包含9月1日在内的第36周起的10周内，全国患者总计为148人。而过去5年间同期平均患者总数约为17000人。相较于此，2020/21年流感流行季患者人数下降至1%以下。

流感的发生状况每年都有所不同，患者人数也有差异。按年度和流行季来观察第36-45周患者人数的变化发现，最近的2019年起算的2019/20年流行季中，统计开始时患者人数已经超过3000人，到第37周跃升至5000人以上。而另一方面，2015年起算的2015/16年流行季中，患者降至不到500人，即使在第45周也只有650人。

根据厚生劳动省的统计，若追溯到2004/05年流行季的数据，发现流感进入流行期最晚是在次年第3周（2004/05、2006/07年流行季）。因此，本流行季也存在今后患者人数急剧增加的可能性，不过截至目前患者人数明显不多也是事实。一般认为从春季开始实施的防止新冠肺炎感染对策对流感的预防也产生了影响。

标题照片：(Ushico/PIXTA)

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