意外地“节俭”？玩收费游戏的孩子约为13%

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电车里常能看到拿着手机闷头玩游戏的年轻人，但特意花钱去玩游戏的人似乎并不多。

SMBC消费金融公司（SMBC Consumer Finance）以15至19岁的男女学生各500人为对象实施的“金钱意识调查”显示，只有12.7%的受访者在玩网上游戏时利用“购买商品”和“gacha游戏”等收费服务，17.7%的人“没用，但想用”。这表明愿意“花钱玩游戏”的受访者合计也只有30%，并且以男性为多。

针对利用收费游戏的受访者，当被问及每个月花多少钱时，回答“1000-1999日元”的最多，为32.2%，平均为1512日元。相对于男性平均1402日元，女性平均高出367日元，为1769日元。

针对“是否会花钱来帮助自己在游戏中晋级”“为了得到想要的物品和角色时，是否不吝惜金钱”“是否不花钱就不能尽情享受游戏”这三个问项，80-90%的受访者都给出了否定回答。但是，当被问及“得到稀有物品或角色时，是否会感到自豪”时，39.8%的受访者回答“是”。

“因为玩游戏花钱而后悔过”的人占整体的22.4%。按性别来看，男性为31.0%，比女性的13.8%高出一倍多。

标题照片：PIXTA

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