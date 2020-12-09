2020年日本新生儿名字排行榜

2020年日本新生儿名字排行榜生活 社会 文化
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此次调查的对象为2020年1月1日至2020年10月20日出生的婴儿的名字，调查人数为18617名男孩和18199名女孩，共计36816人。男孩名字排行榜第二名以下依次为“阳翔（Haruto）”“凑（Minato）”“悠真（Yuuma）”“苍（Sou）”等，女孩则为“芽依（Mei）”“阳菜（Hina）”“结爱（Yua）”“结菜（Yuuna）”等。
从读音来看，男孩名字排行榜第二名以下依次为“Minato”“Haruki”“Souta”“Yuuto”等，女孩则为“Akari”“Himari”“Mei”“Ema”等。
2020年：婴儿取名读法排行榜
|男孩
|女孩
|第一名
|Haruto（1）
|Honoka
|第二名
|Minato（3）
|Akari（4）
|第三名
|Haruki（6）
|Himari（2）
|第四名
|Souta（2）
|Mei（1）
|第五名
|Yuuto（4）
|Ema（6）
|第六名
|Riku（7）
|Yui（3）
|第七名
|Yuito（5)
|Mio（5）
|第八名
|Aoto（9）
|Ichika
|第九名
|Aoi
|Aoi（8）
|第十名
|Hinata
|Tsumugi
括号内为上一年排名
“宝宝本铺”调查数据（前一年排名取至第10名）
2020年新生儿名字排行榜
|男孩
|女孩
|普遍读法
|普遍读法
|第一名
|莲（1)
|Ren
|阳葵（1）
|Himari
|第二名
|阳翔（3）
|Haruto
|芽依（2）
|Mei
|第三名
|凑（2）
|Minato
|阳菜（12）
|Hina
|第四名
|悠真（8）
|Yuuma
|结爱（6）
|Yua
|第五名
|苍（5）
|Sou
|结菜（10）
|Yuuna
|第六名
|树（5）
|Itsuki
|Sakura（7）
|第七名
|大翔（7）
|Hiroto
|Akari（18）
|第八名
|飒（16）
|Sou
|葵（8）
|Aoi
|第九名
|大和（9）
|Yamato
|紬（4）
|Tsumugi
|第十名
|凑斗（10）
|Minato
|莉子（5）
|Riko
|第十名
|碧（53）
|Aoi
括号内为上一年排名
“宝宝本铺”调查数据
去年男孩名字排行榜第一至三名依次是“莲”“凑”“阳翔”，女孩是“阳葵”“芽依”“凛”。男孩名字读音排行榜第一至三名依次是“Haruto”“Souta”“Minato”，女孩是“Mei”“Himari”“Yui”。除了“Honoka”这个女孩的名字读音以外，其他几个去年的第一名均未发生变化。尤其是“莲”这个名字，据说在2005年到今年的合计16次调查中已第八次夺冠。
另外，在被问到给孩子取名的“考虑因素”时，家长们给出最多的三个答案依次是：“音韵”（首先考虑了用哪几个假名取名）、“汉字的意思和意境”（首先考虑了想用的汉字）、“笔画数”（首先考虑了与姓氏的搭配度）。
关于今年的取名倾向，该公司表示，“遭遇到新冠疫情这样的特殊情况，也对人们给孩子取名产生了重大影响。在令人感到心情沉重的新闻接踵而至的背景下，与照亮人间的太阳、月亮和光这些事物有关的名字，排名都较去年有所上升，无论男孩还是女孩都是如此”。
标题图片：PIXTA
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