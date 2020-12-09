2020年日本新生儿名字排行榜

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婴幼儿用品销售企业“宝宝本铺”实施的2020年新生儿取名和名字调查显示，“莲（普遍念作Ren）”和“阳葵（普遍念作Himari）”分别位列男孩和女孩名字排行榜第一名。“Haruto”和“Honoka”分列男孩和女孩名字读音排行榜第一名。

此次调查的对象为2020年1月1日至2020年10月20日出生的婴儿的名字，调查人数为18617名男孩和18199名女孩，共计36816人。男孩名字排行榜第二名以下依次为“阳翔（Haruto）”“凑（Minato）”“悠真（Yuuma）”“苍（Sou）”等，女孩则为“芽依（Mei）”“阳菜（Hina）”“结爱（Yua）”“结菜（Yuuna）”等。

从读音来看，男孩名字排行榜第二名以下依次为“Minato”“Haruki”“Souta”“Yuuto”等，女孩则为“Akari”“Himari”“Mei”“Ema”等。

2020年：婴儿取名读法排行榜

男孩 女孩 第一名 Haruto（1） Honoka 第二名 Minato（3） Akari（4） 第三名 Haruki（6） Himari（2） 第四名 Souta（2） Mei（1） 第五名 Yuuto（4） Ema（6） 第六名 Riku（7） Yui（3） 第七名 Yuito（5) Mio（5） 第八名 Aoto（9） Ichika 第九名 Aoi Aoi（8） 第十名 Hinata Tsumugi

括号内为上一年排名

“宝宝本铺”调查数据（前一年排名取至第10名）

2020年新生儿名字排行榜

男孩 女孩 普遍读法 普遍读法 第一名 莲（1) Ren 阳葵（1） Himari 第二名 阳翔（3） Haruto 芽依（2） Mei 第三名 凑（2） Minato 阳菜（12） Hina 第四名 悠真（8） Yuuma 结爱（6） Yua 第五名 苍（5） Sou 结菜（10） Yuuna 第六名 树（5） Itsuki Sakura（7） 第七名 大翔（7） Hiroto Akari（18） 第八名 飒（16） Sou 葵（8） Aoi 第九名 大和（9） Yamato 紬（4） Tsumugi 第十名 凑斗（10） Minato 莉子（5） Riko 第十名 碧（53） Aoi

括号内为上一年排名

“宝宝本铺”调查数据

去年男孩名字排行榜第一至三名依次是“莲”“凑”“阳翔”，女孩是“阳葵”“芽依”“凛”。男孩名字读音排行榜第一至三名依次是“Haruto”“Souta”“Minato”，女孩是“Mei”“Himari”“Yui”。除了“Honoka”这个女孩的名字读音以外，其他几个去年的第一名均未发生变化。尤其是“莲”这个名字，据说在2005年到今年的合计16次调查中已第八次夺冠。

另外，在被问到给孩子取名的“考虑因素”时，家长们给出最多的三个答案依次是：“音韵”（首先考虑了用哪几个假名取名）、“汉字的意思和意境”（首先考虑了想用的汉字）、“笔画数”（首先考虑了与姓氏的搭配度）。

关于今年的取名倾向，该公司表示，“遭遇到新冠疫情这样的特殊情况，也对人们给孩子取名产生了重大影响。在令人感到心情沉重的新闻接踵而至的背景下，与照亮人间的太阳、月亮和光这些事物有关的名字，排名都较去年有所上升，无论男孩还是女孩都是如此”。

标题图片：PIXTA

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