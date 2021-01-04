疫情导致“宅家喝”增多，参加云酒局的人达26%

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新冠疫情让我们失去了很多东西，但或许也给了我们重新思考该怎么工作、该如何与家人共度时光的好机会。

新冠肺炎的流行，让大家2020年更多的时间都是宅在家里。紧急事态宣言期间，政府要求国民尽量减少外出，不过宣言解除后，据说引入远程办公的企业也越来越多。

井藤汉方制药（总部在大阪府东大阪市）实施的《新冠疫情时代饮酒与健康的相关调查》中，对新冠疫情流行前与现在的饮酒形态变化进行了调查，“饮酒的频率”总体没有很大变化。只不过，“越来越少在外喝酒了”的人居7成以上，有3成回答为“在家喝酒的次数增多”。

在家喝酒增多的理由中，除了预防新冠感染之外，也有很多人觉得有“能放松自己”“省钱”“不用费神”等好处。

“在家喝酒”的时候多了，就能听到这样的声音：“夫妻聊天多了，比以前更恩爱了。”“可以做自己喜欢的下酒菜，完全放松自己，这么喝酒很幸福。”“女儿在家的时间多了，周末可以边喝酒边侃大山，很开心。”

对于“Zoom酒局”等云酒局，受访者的26.4%回答为“参加过”。越年轻，参加率越大，二十多岁的女性有61.0%喝过云酒局。关于云酒局的好处，很多人认为“可以跟远方的朋友一起喝酒”“喝酒时不必顾虑时间问题”。另一方面，也有负面声音认为：“一直喝个不停，没完没了，酒愈喝愈多。”

标题图片：PIXTA

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