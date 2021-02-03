国立癌症研究中心调查数据 癌症10年生存率达58.3%

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过去，癌症被称作“不治之症”，而现在癌症的10年生存率正在稳步提升。如果能够早期发现，生存率还会更高。

国立癌症研究中心宣布，2004-2007年期间被诊断为癌症的患者10年后的生存率为58.3%。该中心针对在21家癌症专门医疗机构接受过诊断的共计94000名15至94岁患者进行统计，排除癌症以外死因的影响后，计算出了上述生存率。与前一次调查（2003-2006年确诊）相比，10年生存率提升了1.1个百分点。这是该中心第六次公布癌症患者10年生存率数据。在新药开发等治疗技术不断进步等因素的影响下，癌症患者生存率得到了持续改善。

从各种主要癌症发生的部位来看，前列腺癌的10年生存率最高，达到了98.8%，乳腺癌、甲状腺癌和子宫癌也超过了80%。低于20%的分别是胆囊及胆管癌（19.1%）、肝癌（16.1%）和胰腺癌（6.2%）。

另一方面，2010年-2012年期间在全国32家医疗机构接受过诊断的148000名患者的整体5年生存率为68.6%，较上一次调查（2009-2011年确诊）提升了0.2个百分点。前列腺癌和乳腺癌分别达到了100%和93.6%。

观察各期（一期为早期，数字越大，病情越严重）的10年生存率可以发现，早期发现和早期治疗很重要。比如，四期胃癌的10年生存率仅为5.9%，而一期则高达90.8%。

标题图片：PIXTA

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