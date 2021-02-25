推行自然灾害对策的企业占36.9%--帝国数据库调查：企业规模不同导致防灾工作差距巨大

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自己家里的防灾用品倒是准备充分了，但工作中遭遇地震或洪水灾害的可能性也是很大的。公司的防灾对策没有问题吧？

日本，是地震、台风、火山爆发等自然灾害非常多的国家。作为社区的一员，企业是如何来防备灾害的呢？帝国数据库以全国23695家企业为对象进行调查，从其中11448家企业获得了回答。

回答 “正在推进”自然灾害应对措施的企业占36.9%。从企业规模来看，大企业为54.9%，而中小企业为33.0%，小规模企业为25.7%，差距还是相当大的。企业也表达了他们的心声，比如“虽然明白其必要性，但无论在人员还是时间上都没有余裕，很难推进防灾措施”（硬纸板箱生产企业、爱知县）等。

按都道府县来看“正在推进应对措施”的企业，超过45%的有高知县和宫崎县（47.7%）、和歌山县（47.6%）、栃木县（45.5%）4县。总的来说，预测有可能发生大地震的太平洋沿岸地区的企业中，积极推进防灾对策的企业更多一些。

问及“最需要防范的自然灾害是什么”时，回答“地震”的最多，占55.0%，其次分别是“水灾（洪水、暴雨）”，占19.5%，“风灾（台风、龙卷风）”占9.1%。

问及防备自然灾害对策中具体实施的内容，以下的回答比较多，“完备公司内部联络网”占比61.5%，“购买紧急时刻需要的备用品”占比45.4%，“储备饮用水和紧急食物等”占比42.8%。

标题照片：PIXTA

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