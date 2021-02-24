夫妻不同姓，“赞成”70.6%，“反对”14.4%

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早稻田大学教授棚村政行等人以全国不满60岁的成年男女7000人为对象，就婚后可选择夫妻不同姓的问题进行了调查，结果显示，“赞成”的比例达到70.6%。而认为夫妻同姓比较好，即持“反对”意见者的比例只有14.4%。

这是由棚村研究室和市民团体“夫妻不必同姓全国请愿行动”于2020年10月22日至26日共同进行的调查。针对“结婚时姓氏应该怎样决定”这个问题，“赞成夫妻不必同姓”的受访者中，35.9%的人认为“虽然自己认为夫妻同姓较好，但其他夫妇可以自由选择”；34.7%的人认为“自己希望能保持各自的姓氏，但其他夫妇可以自由选择”。

从受访者的性别和年龄来看，反对“夫妻不同姓”的比例，较高的依次为“50多岁男性”（23.4%）、“40多岁男性”（20.5%）和“30多岁男性”（17.0%），男性明显偏多。反之，女性中反对“夫妻不同姓”者相对较少，所有年龄段都不到10%。

另外，针对 “有没有由于不能选择夫妻别姓而放弃结婚、或者选择习惯法婚姻的情况”这个问题，1.3%的受访者回答“有”。其中“20多岁男性”（2.4%）、“50多岁女性”（1.9%）的比例较高。此外无论男女都呈现出年龄层越高“反对”声音越多的倾向。

你是否因为不能选择夫妻不同姓而放弃结婚或选择习惯法婚姻？（%）

是 否 不想回答 整体 1.3 96.1 2.6 20-29岁男性 2.4 92.3 5.3 30-39岁男性 1.7 94.9 3.4 40-49岁男性 1.5 95.3 3.2 50-59岁男性 ― 97.8 1.4 20-29岁女性 ― 95.5 4.2 30-39岁女性 1.4 97.0 1.6 40-49岁女性 1.5 95.7 2.8 50-59岁女性 1.9 95.4 2.7

“―”为不到1%

根据早稻田大学棚村政行研究室和市民团体“夫妻不必同姓全国请愿行动”的共同调查结果制作

根据根据法务省官网表述，所谓夫妻别姓（不同姓）制度，是指如果夫妻双方自愿，结婚之后也可以使用婚前各自的姓氏，法律对此予以承认的制度。而现在的民法规定，一旦结婚，男方或女方的某一方必须选择改变姓氏（而冠以对方之姓）。

不过，近年随着女性走入社会，人们也指出改姓给女性带来了社会生活上的不便和不利影响，要求采用“夫妻可选择不同姓氏制度”的呼声越来越高。日本最高法院也在2015年的判决中要求国会深入讨论这一问题。

标题照片：Cybozu公司总裁青野庆久（左）等人向东京地方法院提起有关“可选择夫妻不同姓制度”的诉讼，并召开记者会（2018年1月9日于东京霞关的司法记者俱乐部，时事社）

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