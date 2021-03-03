年轻人讨厌“食虫”，对食品技术兴趣不大

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现在，蜂蛹（蜂的幼虫）和蝗虫的“佃煮”，只在极其有限地区作为地方菜传承了下来，其实它曾经是珍贵的蛋白质来源，在日本各地广为人们食用。作为蛋白质来源，以最新的“食品技术”制作而备受瞩目的“昆虫食品”，对人类来说也许算是回归原点。可是，在物质丰富的时代出生长大的年轻人却认为，昆虫食品这种东西“根本不可能去吃！”

2019年日本的食品自给率按热量（卡路里）计算为38%。政府虽然提出了“2030年度达到45%”的目标，但由于农户老龄化等原因，从事农业的人员减少，目标达成的前景并不乐观。

日本财团以17-19岁的男女1000人为对象进行的网络问卷调查显示，问及“对食品自给率38%这事是如何考虑的”，回答“是个问题”的受访者占59.8%，回答“没有问题”的占10.9%。

回答“是个问题”的受访者给出的理由（可多选）中比较多的是“食品短缺时无法应付”（77.9%）、“因国际形势的变化，有造成物流停顿的可能性”（47.8%）、“因环境的变化，有发生食品情况恶化的危险”（30.1%）。

近年“食品技术”备受瞩目，它运用科学技术开发新的食品、发现新的烹调方法、试图探寻有关食品的各种问题的解决线索。但是，问及“为防备食品短缺应该做哪些努力”时，回答最多的是“重振第一产业”（23.6%）。而对于“开发提高食品生产率的技术”（11.2%）、“对食品领域进行新的投资”（5.1%）、“制造替代蛋白质来源”（2.2%）等与食品技术相关的选项，受访者给予的关注度并不高。

食品技术领域中，作为替代蛋白质来源，“替代肉，即人造肉、大豆肉”和“昆虫食品”受到关注。问及“想不想尝尝”时，对于昆虫食品，83.8%的受访者回答“不想”。

标题照片：PIXTA

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