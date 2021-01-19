小学生选出的2020年度汉字——笑

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2020年是饱受新冠病毒肆虐之苦的一年。困惑于生活的剧变，大人们往往因不好的消息而灰心丧气，却又总能从孩子们的积极态度中获得元气！

倍乐生公司向参加该公司函授讲座的小学3-6年级学生进行了一项问卷调查。针对“象征2020年的汉字”这个问题，在收到的7661份回答中，得票最多的是“笑”字。

由于受到新冠病毒疫情扩大的影响，学校长期停课、外出受到限制、例行活动取消等等，对孩子们来说，2020年也应该是非常不自由且很无趣的一年。但是，从他们选择的汉字上，我们感受到了孩子们面对困境，勇于挑战的乐观精神。

针对得票最多的三个汉字，受访的孩子们列举了他们之所以选择的理由。比如，“笑”，是因为“与朋友和家人一起尽情欢笑”“即使面对新冠疫情，也总是能以笑相待，不懈努力”；“幸”，是因为“即使在新冠疫情下，也能与朋友见面、与家人共度时光，非常幸福”“感受到了能去学校的幸福”；“新”，是因为“进行了新的挑战，有了新的发现”“尝试了新的娱乐方式，体验到新的世界”等。

小学生选出的2020年汉字

票数 主要理由 笑 284 即使面对新冠疫情，也能带着微笑去努力 幸 250 感受到了能去学校的幸福 新 178 进行新的挑战，有了新的发现 嬉 165 有很多高兴的事情 悲 164 因为新冠疫情，学校的例行活动取消了 友 161 与朋友的关系变亲密了 苦 130 有人因新冠疫情而痛苦 恋 123 有了喜欢的人 心 117 能够体贴关心他人了 鬼 97 迷上了《鬼灭之刃》

出处：倍乐生公司

当被问及生活与新冠疫情蔓延之前相比发生了怎样的变化时，受访者中约七成表示看电视、读书的时间增加了，在家学习也增加了约六成。关于在家的时间增加这件事，约七成受访者表示“非常高兴”或“有点高兴”。从这里也可以看出孩子们灵活应对变化的姿态。

标题图片: PIXTA

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