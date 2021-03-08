人生最后的投资“墓地”：东京流行骨灰堂方式

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是住在郊外的带庭院单门独户里呢，还是挤在虽然狭小但位于城区的公寓里生活？现在，自己去世后的“安身之所”也面临着同样的选择。总之还是得看土地的价格吧……

汽车、豪宅、孩子的升学、追求美食、海外旅行……人生中有各种各样的投资机会，但说到最后一笔大项购物，那也许应该是“墓地”吧。

提供“终活（为临终做准备而进行的各项活动—译注）”相关服务的株式会社镰仓新书在以2019年购买墓地的人为对象实施的网络调查（有效回答828人）中发现，现在人们已经不再特别拘泥于以前那种有墓碑的墓地形式。

受访者实际购买的墓地中树木葬最多，达41.5%。普通墓为27.4%，骨灰堂为24.9%。只看东京的话，骨灰堂几乎占到半数，达46.6%，大大超过了树木葬的31.9%。可以认为是因为市中心的土地很难确保，于是提供节省空间的合葬式骨灰堂方式更多一些的缘故。

墓地的平均购买价格为普通墓176.1586万日元、树木葬68.7791万日元、骨灰堂87.6699万日元。普通墓要另加墓碑的费用，因此价格要比其他形式贵一倍以上。东京的普通墓平均价格为210.3704万日元，比全国均价高出34万日元，堪称昂贵。这是因为地价反映在了永久使用费（受布局和区划面积的影响）上的缘故。

向购买普通墓的受访者问及是否有继承人时，全国回答“有”的为72.7%，可见4人中有1人具有成为无主墓（没有继承人，或继承人不再缴纳管理费的墓地--译注）的风险。在东京，这个比例更低一些，“有”继承人的只有62.9%。

标题照片：PIXTA

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