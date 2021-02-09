日本的犯罪率很低！凶杀案每10万人中仅0.2件

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遭受新冠疫情之灾的2020年，犹如印证了日本“相互监视社会”的现状一般，日本各地都出现了“口罩警察”“自肃警察”（监督要求别人自我约束的普通市民——译注）。生活在一个人与人相互监视的社会里会让你感到抑郁，过剩的正义感有时还会伤害他人；但从另一方面来看，“被人盯着”，或许对维护良好的治安也有着积极的作用。

日本法务省公布的2020年版《犯罪白皮书》的统计资料，从数据上证实了日本在良好的公共安全上享有的国际声誉。

根据“各国犯罪动向”统计，2017年日本发生的凶杀案为307件。法国、德国、英国则超过800件，美国更是令人吃惊地高达17284件，这个数字是日本的56倍。在凶杀案发生率（每10万人中的发生件数）上，美国为5.3件、法国为1.3件、英国为1.2件、德国为1.0件，而日本只有区区0.2件。

这个统计依据的是“联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）”实施的《有关犯罪情况等的调查》，在研究了犯罪状况的基础上，就杀人、抢劫、盗窃、性暴力等重要的犯罪类型，对2013-2017年日本和欧美共计5个国家的数值进行了汇总。

即使从最近的“抢劫”案发生率来看，与日本的1.8件相比，法国为154.3件、德国为47.0件、英国为118.7件、美国为98.6件，差距之大一目了然。（日本是2016年数据，其他国家为2017年数据）

标题照片：PIXTA

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