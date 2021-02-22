戴口罩就不需要口红了：2020年销售苦战榜

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去年4月日本发布第一次紧急状态宣言期间，不但口罩和消毒酒精被一抢而空，不少人为了买厕纸，还不得不辗转几家药妆店。而另一方面，整个化妆品行业却为业绩而苦战。这是既然戴口罩脸都遮住了，索性就没必要认真化妆了的意思？

市场调查公司Intage公布的2020年《今年销售苦战榜》上，排名第一的是“口红”，第二是抑制眩晕和晕车晕船的“镇晕剂”，第三是“强心剂”。该公司称这一结果受疫情影响非常大。

金额上年同比 品类 金额上年同比 品类 44 (％) 口红 82 (％) 口香糖 54 镇晕剂 83 隐形眼镜用剂 63 强心剂 83 鼻炎治疗剂 66 腮红 85 营养口服液 68 粉底 85 乳液 72 妆前打底 87 果汁饮料 79 白粉 87 面膜 79 镇咳祛痰剂 88 止汗剂 79 综合感冒药 88 运动饮料 81 维生素B1 88 眼妆

出处：Intage知Gallery

该公司以全国约4000家零售店的销售数据为基础，统计了食品、饮料、杂货等日用消费品的销售总额，调查时间跨度从2020年1月到10月。

最难卖的口红直接腰斩，降到上一年的44%。推测其原因可能是戴口罩后越来越多人不涂口红了，厂商方面则在努力应对这个问题，比如开发不容易沾到口罩上的口红等。

化妆品相关的产品除了口红，还有“腮红”“粉底”“妆前打底”“白粉”，在前十名里占了五席。主要原因是4月颁布了紧急状态宣言和鼓励在家上班后，人们外出机会减少，自然化妆需求也就少了。不过口罩只能遮住下半脸，所以“眼睛的魅力”得到重视，因此眼妆相关的化妆品销量下降幅度较小。

与之相对的是，该公司用同样的方法统计发布的2020年《畅销榜》中，上年同比口罩增加了325%，排名第一，之后依次是第二名“杀菌消毒剂”（增加202%），第三名“体温计”（增加149%），第四名“漱口水”（增加120%），第五名“湿纸巾”（增加79%）。果然，疫情使得卫生相关品类产品销量以惊人速度猛速。

标题图片：PIXTA

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