戴口罩就不需要口红了：2020年销售苦战榜

戴口罩就不需要口红了：2020年销售苦战榜财经 社会 生活
去年4月日本发布第一次紧急状态宣言期间，不但口罩和消毒酒精被一抢而空，不少人为了买厕纸，还不得不辗转几家药妆店。而另一方面，整个化妆品行业却为业绩而苦战。这是既然戴口罩脸都遮住了，索性就没必要认真化妆了的意思？
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市场调查公司Intage公布的2020年《今年销售苦战榜》上，排名第一的是“口红”，第二是抑制眩晕和晕车晕船的“镇晕剂”，第三是“强心剂”。该公司称这一结果受疫情影响非常大。
|金额上年同比
|品类
|金额上年同比
|品类
|44 (％)
|口红
|82 (％)
|口香糖
|54
|镇晕剂
|83
|隐形眼镜用剂
|63
|强心剂
|83
|鼻炎治疗剂
|66
|腮红
|85
|营养口服液
|68
|粉底
|85
|乳液
|72
|妆前打底
|87
|果汁饮料
|79
|白粉
|87
|面膜
|79
|镇咳祛痰剂
|88
|止汗剂
|79
|综合感冒药
|88
|运动饮料
|81
|维生素B1
|88
|眼妆
出处：Intage知Gallery
该公司以全国约4000家零售店的销售数据为基础，统计了食品、饮料、杂货等日用消费品的销售总额，调查时间跨度从2020年1月到10月。
最难卖的口红直接腰斩，降到上一年的44%。推测其原因可能是戴口罩后越来越多人不涂口红了，厂商方面则在努力应对这个问题，比如开发不容易沾到口罩上的口红等。
化妆品相关的产品除了口红，还有“腮红”“粉底”“妆前打底”“白粉”，在前十名里占了五席。主要原因是4月颁布了紧急状态宣言和鼓励在家上班后，人们外出机会减少，自然化妆需求也就少了。不过口罩只能遮住下半脸，所以“眼睛的魅力”得到重视，因此眼妆相关的化妆品销量下降幅度较小。
与之相对的是，该公司用同样的方法统计发布的2020年《畅销榜》中，上年同比口罩增加了325%，排名第一，之后依次是第二名“杀菌消毒剂”（增加202%），第三名“体温计”（增加149%），第四名“漱口水”（增加120%），第五名“湿纸巾”（增加79%）。果然，疫情使得卫生相关品类产品销量以惊人速度猛速。
标题图片：PIXTA
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