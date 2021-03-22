私家车保有费用创历史最低，索尼损害保险调查显示：感到负担最重的是汽车税！

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也许是受到新冠肺炎疫情蔓延而外出减少的影响，2020年拥有私家车的受访者无论在行驶里程还是汽车保有费用上都比上一年减少。

索尼损害保险以全国拥有私家车的人为对象进行的调查显示，在一年行驶里程上，“超过3000公里、不满5000公里”占33.1%，“超过5000公里、不满7000公里”占19.1%，两者相对占比最多。行驶里程平均为6017公里。按性别来看，男性为6293公里、女性为5741公里，男性多552公里。一年行驶里程在2014年为平均7200公里，6年间减少了将近1200公里。

月平均汽车保有费用比2019年的12400日元下降1500日元，创调查开始以来最低记录。分析其原因可以认为，这也与新冠肺炎疫情期间控制外出，没有产生汽油费和外出时的停车费有关。

问及汽车各项费用中感觉负担较重的是哪项时，回答“汽车税”的最多，达67.9%，其后依次为“车检和保养费”64.6%、“汽车保险费用”51.6%、“汽油等燃料费”50.9%。在停车费上，大城市（45.1%）和地方城市（18.6%）之间相差25.6个百分点。

由于汽油价格下降，感觉汽油等燃料费负担较重的人的比例连续2年减少。

索尼损害保险此次调查是以拥有私家车、每月行车一次以上的18岁-59岁男女为对象，通过网络实施，并从1000名受访者获得了有效回答。

标题照片：PIXTA

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