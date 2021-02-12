女性政治家应该增加，但难以兼顾与家庭生活的平衡

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在新闻中看到的国会会场，议员们几乎都是身穿深色西装的中老年男性。在这种情况下，国会里讨论决定的事情，能反映多少女性的意见呢？

日本国会的女性议员，在众议院占比一成，在参议院中占比两成。而在都道府县的议会中，女性议员占比一成多。

当代女性是如何看待这种现状的呢？围绕“女性与政治”，日本财团以1万名18至69岁的女性为对象实施的问卷调查显示，62.2%的受访者认为女性议员比例“太少”，但回答“没有必要介意男女比例”的也达到31.6%。从受访者的最高学历来看，大学本科或研究生中近7成回答“太少”，明显高于高中、短期大学、高等专科学校等学历的受访者。

在多选问项中，针对“女性从政困难的原因”这个问题，回答较多的是“议员活动和家庭生活难以兼顾”和“受政治是男人的事这种价值观影响”，占比分别为34.5%和34.0%。

在自由评论部分，有些受访者表达了对女性能力的怀疑和否定，比如“男人擅长逻辑思维，所以有优势”（30多岁、临时工）,“很多女性比较情绪化，不聪明”（40多岁、临时工）等。对此，日本财团指出，女性有必要改变对她们自身的认识。

对于“今后日本是否应该有更多的女性政治家”这个问题，63.7%的受访者回答“有必要”，远远超过了回答“没有必要”的4.9%。

在国外，为了消除政界的男女性别差距，有的采取为女性候选人分配一定数量或比例的“配额制”，有的则在比例代表候选人名单中采取男女交替的“等额制”。针对是否要在日本引入这些制度的提问，回答“赞成”的占35.5%，大大超过了回答“反对”的14.1%。不过，有过半数受访者回答“不清楚”。

对于反对引入类似制度的理由，超过半数（53.5%）的受访者认为“从政与否取决于是否具备政治家能力，不应刻意设置数字指标”。

对于“是否想成为国会或地方议会等的政治家”这个提问，回答“想”和 “有点想”的分别占2%和6%，也就是说，有意成为政治家的受访者还不到一成。研究生学历的受访者意愿略高，占比为14%。

标题图片：PIXTA

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