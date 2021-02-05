日本的公司总裁都住在赤坂！港区最受青睐

日本的公司总裁都住在赤坂！港区最受青睐财经 生活 社会
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东京商工研究机构针对全国390万家公司实施的“总裁居住地”调查显示，继2017年的上一次调查以来，“港区赤坂”再次成为最受青睐的选择。共有3545名老总选择赤坂，远远高于第二名。包括“赤坂”在内，港区共有多达七个街区进入前十名，反映出他们选择住在公司附近的倾向强烈。
11名以下的街区中，“江东区丰洲”（27→13名）和“中央区胜鬨”（22→14名）的排名较上一次调查大幅上升。这两个地区高层公寓林立，医院、公园和学校等生活基础设施完善，而且通往中心城区的交通便利，因而拥有了较高的人气。
另一方面，“世田谷区成城”（15→21名）的排名出现下降。本区是有名的高档住宅区，闲静的环境颇具吸引力，但在公司老板们越来越倾向于住在公司附近的背景下，这里似乎有黯然失色之感。
总裁居住地，按街区排行
|街区
|社长人数（人）
|1（1）
|港区赤坂
|3545
|2（2）
|新宿区西新宿
|2878
|3（3）
|港区六本木
|2784
|4（4）
|渋谷区代代木
|2674
|5（5）
|港区南青山
|2672
|6（6）
|港区高轮
|2525
|7（13）
|港区芝浦
|2370
|8（7）
|新宿区新宿
|2357
|9（8）
|港区三田
|2286
|10（12）
|港区南麻布
|2246
出处 : 东京商工研究机构 括号内的排名为上一次即2017年的调查数据
从各个市、区、郡来看，东京23区包揽了前十名。世田谷区排名第一，共有48878位公司老总居住在此区。该区的人口和家庭数量均居23区之首，以成城街区为代表，是民众认知度很高的闲静住宅区。港区排名第二，居住在该地区的公司老板与区内人口的占比达到了13.1%，相当于每10个区民中就有一位是老板，可谓是“老板遍地走”的一个区。大田区排名第三，除了拥有田园调布、山王等高档住宅区外，这里也是著名的“制造业重镇”，街道工厂等许多中小、小微企业的老板很多。
总裁居住地，按市区郡排行
|市区郡
|社长人数（人）
|社长占比（%）
|1
|世田谷区
|48878
|5.33
|2
|港区
|34111
|13.10
|3
|大田区
|26472
|3.60
|4
|新宿区
|25504
|7.32
|5
|练马区
|25324
|3.42
|6
|渋谷区
|25314
|11.02
|7
|杉并区
|23317
|4.06
|8
|江戸川区
|21590
|3.08
|9
|足立区
|21091
|3.05
|10
|目黑区
|20370
|7.24
出处 : 东京商工研究机构，与2017年的上一次调查相比排名未发生变化
东京商工研究机构分析称，为了在繁忙的工作之余充实享受私人时间，老总们似乎都倾向于选择离公司较近，交通便利的场所居住。这其中被认为也有中心城区许多公寓的安全性高，以及新老总裁接班换代等因素的影响。”
标题图片 : PIXTA
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