日本的公司总裁都住在赤坂！港区最受青睐

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在郊外的静谧之地建一座宅邸，坐在配有司机的轿车里悠闲地读着报纸前往公司——这样的公司总裁形象或许已经过时。调查显示，越来越多的老总们似乎都倾向于住在公司附近。

东京商工研究机构针对全国390万家公司实施的“总裁居住地”调查显示，继2017年的上一次调查以来，“港区赤坂”再次成为最受青睐的选择。共有3545名老总选择赤坂，远远高于第二名。包括“赤坂”在内，港区共有多达七个街区进入前十名，反映出他们选择住在公司附近的倾向强烈。

11名以下的街区中，“江东区丰洲”（27→13名）和“中央区胜鬨”（22→14名）的排名较上一次调查大幅上升。这两个地区高层公寓林立，医院、公园和学校等生活基础设施完善，而且通往中心城区的交通便利，因而拥有了较高的人气。

另一方面，“世田谷区成城”（15→21名）的排名出现下降。本区是有名的高档住宅区，闲静的环境颇具吸引力，但在公司老板们越来越倾向于住在公司附近的背景下，这里似乎有黯然失色之感。

总裁居住地，按街区排行

街区 社长人数（人） 1（1） 港区赤坂 3545 2（2） 新宿区西新宿 2878 3（3） 港区六本木 2784 4（4） 渋谷区代代木 2674 5（5） 港区南青山 2672 6（6） 港区高轮 2525 7（13） 港区芝浦 2370 8（7） 新宿区新宿 2357 9（8） 港区三田 2286 10（12） 港区南麻布 2246

出处 : 东京商工研究机构 括号内的排名为上一次即2017年的调查数据

从各个市、区、郡来看，东京23区包揽了前十名。世田谷区排名第一，共有48878位公司老总居住在此区。该区的人口和家庭数量均居23区之首，以成城街区为代表，是民众认知度很高的闲静住宅区。港区排名第二，居住在该地区的公司老板与区内人口的占比达到了13.1%，相当于每10个区民中就有一位是老板，可谓是“老板遍地走”的一个区。大田区排名第三，除了拥有田园调布、山王等高档住宅区外，这里也是著名的“制造业重镇”，街道工厂等许多中小、小微企业的老板很多。

总裁居住地，按市区郡排行

市区郡 社长人数（人） 社长占比（%） 1 世田谷区 48878 5.33 2 港区 34111 13.10 3 大田区 26472 3.60 4 新宿区 25504 7.32 5 练马区 25324 3.42 6 渋谷区 25314 11.02 7 杉并区 23317 4.06 8 江戸川区 21590 3.08 9 足立区 21091 3.05 10 目黑区 20370 7.24

出处 : 东京商工研究机构，与2017年的上一次调查相比排名未发生变化

东京商工研究机构分析称，为了在繁忙的工作之余充实享受私人时间，老总们似乎都倾向于选择离公司较近，交通便利的场所居住。这其中被认为也有中心城区许多公寓的安全性高，以及新老总裁接班换代等因素的影响。”

标题图片 : PIXTA

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