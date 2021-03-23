恐受新冠疫情影响，结婚意愿创历史最低

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婚介服务公司O-net（本部在东京）以新成年人为对象的最新调查显示，有恋爱对象者的比例急剧减少，“想结婚”的比例也创历史新低。调查反映出新冠疫情下成人仪式相继被取消或延期的社会现象，二十岁年轻人的恋爱环境似乎变得严峻起来。

O-net公司从1996年开始每年对当年满20岁的新成年人实施问卷调查。2021年已经是第26次，此次共收到618份答卷，其中男女各309人。

针对“现在有没有异性交往对象”的问项，回答“有”的受访者占24.8%。观察26年间的变化，发现从调查开始的1996年起，“正在交往”的比例就一直下滑。2011年跌至谷底23.0%后呈现回升趋势，从2017年开始进入稳定期。但2021年却比上年下降5个百分点，接近10年前的最低水平。从性别来看，男性同比略有增加，而女性则下降了10个百分点以上。该公司认为，“女性在恋爱方面受新冠疫情的影响更大一些”。

针对“将来你是否想结婚”的问项，73.8%的受访者表示“想早点结婚”或“将来什么时候会结婚”，同比下降5个百分点，这个比例比2016年的最低值74.3%更低。按男女性别来看，男性同比变化甚微，女性则下降5个百分点。这个结果也印证了女性越来越不想结婚的定论。

如果看到新冠疫情下大学生们为找工作而疲于奔命的情形，可以说他们对将来结婚的事情根本无暇顾及也是理所当然。也许这体现了年轻人淡漠的婚姻观，但该公司分析认为，这种情况很大程度上是受到新冠疫情的影响，随着社会形势的好转，可以预计结婚意愿也会得到恢复。这种“暂时的低落”的乐观分析，也许包含了婚礼行业对需求增长的期待。

标题图片：PIXTA

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