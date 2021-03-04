日本2019年更改性别者创历史新高

日本信息库

认为自己的性别与出生时被判定的性别不同，依据《性同一性障碍特例法》的规定更改户籍性别的人越来越多，2019年全年达到948人，创历史新高，自该法施行（2004年）以来累计已有9625人。

跨性别（Transgender）群体指的是认为自我性别与出生时被判定的性别不同的人。2004年，《性同一性障碍特例法》正式在日本施行，允许他们在户籍上改变性别，此后，实际选择改变性别的人越来越多。

司法统计显示，2019年有953人依据该法向家庭法院申请改变性别并得到受理。算上之前已经得到受理的人，处于受理状态的总人数达到了1010人。其中，959人在当年受理完结，948人获得“许可”，创下历史最高纪录。

自该法开始施行的2004年以来，除了2018年略微减少外，其他各年份改变性别的人数一直在持续增多。2004年尚不足100人（97人），10年后的2014年已经超过800人，此后也一直在持续缓慢增长。

累计变性人数也相应地持续增多。截至2019年，累计为9625人，如果2020年获得批准的人数与历年水平相当，那么预计总数将达到10000人。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。