2019年因心理健康问题而告假的学校教师创新高

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据文部科学省实施的“人事行政状况调查”结果显示，2019年度因罹患忧郁症等心理疾病而休假的教师达到5478人，创历史最高纪录。

因罹患忧郁症等心理疾病而休假的教师，2019年比2018年增加了266人，达到5478人，是全部在职教师0.59%，比上年度上升0.02个百分点。分析认为，教课之外的辅助业务以及应对家长的工作的增加所导致的过劳问题，也是造成停职休假教师增加的原因。

日本文部科学省每年以全国47个都道府县和20个政令都市的共计67个教育委员会为对象，对公立中小学和特别支援学校的教职员的停职状况、惩戒处分等情况实施调查。因病停职休假的教职员中，小学、中学、高中和特别支援学校的教师分别有2647人、1387人、768人和649人。按性别来分，男性为2382人、女性为3096人。从年龄断来看，20多岁为832人、30多岁为1477人、40多岁为1380人、50岁以上为1789人，50多岁的资深教师中停职休假者最多。

按职务细分，校长23人、副校长96人、高级教师99人、教师5056人、保健教师129人，其他75人，可以看出普通教师占了绝大多数。

同时公布的惩处数据显示，受到包括免职、停职、警告等惩戒处分的教职员为4677人，比上年度减少1301人。因体罚学生而受到处分的教职员同比减少28人，为550人。因猥亵行为等受到处分的教职员为273人，虽然比创历史最高值的上年度减少9人，但也仅次于去年，为有记录以来第二多人数。

标题图片：PIXTA

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