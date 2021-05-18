半数受访者“没有感觉到”教育不平等

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低收入家庭子女无法充分接受教育，将来可能找不到稳定的工作。如果失去均等的教育机会，就可能产生贫困的代际传递。现在的年轻人如何看待教育不平等问题？

日本财团针对1000名17至19岁年轻人实施了《18岁意识调查》。此次的调查主题，是关于在新冠疫情下“教育不平等”会否进一步加剧。当被问及“你是否感觉到了教育不平等”时，回答“感觉到”的受访者比例为48.9%，回答“没有感觉到”的比例为51.1%，基本不相上下。18岁是人生的重大转折点，面临就业或者升学的选择。这个年龄段的半数受访者没有感觉到教育不平等，是不是说明日本的大部分年轻人都生活得不错，抗压能力很强呢？

当回答“感觉到不平等”的受访者被进一步问及“在哪些时候感觉到‘教育不平等’”时，回答较为突出的是家庭经济状况。比如“新冠疫情导致家庭收入减少，要念大学只能借用奖学金”。有的人袒露了心声：“著名私立中学的学习环境相当优越”“感觉住在大都市和住在小地方的人能够接受的教育有差距”。关于疫情期间居家学习问题，有人指出各个学校在网络授课方面存在差距。在有关产生教育不平等的主要原因的单选问题中，选择“家庭经济能力”的受访者最多，占比为25.3%。

不过，受访者中“感觉到不平等”的人和“没有感觉到”的人，在针对产生不平等的原因上存在较大的意见分歧。前者中31.7%认为原因在于“家庭的经济能力”，而后者仅有19.2%，两者相差12个百分点以上。另一方面，没有感觉到不平等的受访者中，15.1%认为原因在于“个人的努力”，也就是说他们认为教育差距的产生是个人原因造成的。

在询问所有受访者“是否认为今后教育不平等会扩大”时，给出肯定回答的受访者占比为51.2%，远高于否定（9.3%）的占比。而回答感觉到不平等的受访者中，认为还会扩大的比例为67.1%，反映出他们对该问题未来走向的担忧。另一方面，回答没有感觉到不平等的受访者中，49.5%的人对这个问题表示“说不清楚”。

针对是否有必要纠正教育不平等这个问题，54.6%的受访者表示“有必要”。在回答感觉到不平等的受访者中，这一比例更是高达71.4%。从调查结果来看，感觉到教育不平等和没有感觉到教育不平等的受访者，在不平等产生的原因及未来走向、改善的必要性等方面，想法出现巨大差异。

标题图片 : PIXTA

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