2020年生活方式变化，“视频电话的使用”最为突出

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随着时代的变化，生活方式也在发生改变。两年一次的民间最新调查发现，从2018年到2020年，生活方式变化最大的是“使用视频电话”，以剧增31个百分点排在首位。刷新历史最高或最低记录的项目之多引人注目，变动总量处于较高水平。

博报堂生活综合研究所从1992年开始实施名为《生活定点》的时间序列变化调查。该调查以居住在首都圈和阪神地区的20岁到69岁的男女为对象，就约1400个问项每两年进行一次调查，旨在观察民众的意识和行动的变化。最近实施的2020年调查，受访者人数为2597人。

调查结果显示，从2018年到2020年的两年里，变化最大的生活方式是“视频电话”的使用，2018年这个比例为15.0%，而2020年则变为46.0%，增加了31.0个百分点。此外变化幅度较大的还有“日常使用手机或智能手机支付”，增加了21.3个百分点，达32.0%；“世上令人担心和不安的事情很多”，增加了20.0个百分点，达77.7%；“最近一年一直居家办公”，增加了16.7个百分点，达19.7%；“最近一年在用网购”，增加了12.7个百分点，达66.6%等。而且人，这些数值皆创历史最高记录。

另一方面，也有创历史最低记录的项目，比如，22.9%的人认为“在公司或家以外的地方工作是缺乏常识之举”，这个比例相较2018年下降了6.5个百分点；认为“今后在经济上会宽松一些”的受访者减少了5.8个百分点，仅为11.2%。

该调查进行了每隔一年的变动总量比较。针对1992年开始调查以来的306个可比项目，比较与上次调查时回答率数差的绝对值总和。结果显示，2018-20年为568.3点，处于较高水平，仅低于1996-98年的643.8点和1998-2000年的623.6点。

就2020年的调查结果，该公司总结称，受新冠疫情的影响，人们的忧虑和不安增加，但另一方面，也可以看出生活各个领域的数字化进程正在加快，展现在面前的是人们不拘泥于过去的习惯、积极尝试崭新体验的姿态”。关于变动总量，该分析认为“一般民众呈现的变化之大，几乎与金融危机的1996-2000年时期的规模相当。

标题图片：PIXTA

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