日本男性育儿假休假率13.4%

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日本工会联合会实施的调查显示，家有幼儿的在职男性育儿假休假率为13.4%，“想休却休不了”的男性达到31.6%。

日本工会联合会2020年10月通过网络实施了《男性育儿等家庭责任意识的相关调查》，对象是家有入学前儿童的20-59岁在职人员男女各500名。

调查结果显示，女性休育儿假的比例为64.4%，而男性仅为13.4%。虽然男性休假率比2019年9月仅以男性为对象实施的同项调查结果（7.2%）大幅提升。但也可以看出，与女性相比，男性休育儿假仍然很难。

在职男性为育儿而休假或歇业的比率（%）

2020年 2019年 带薪年假 40 35.6 产假 28.8 24.6 儿童看护假 15.4 10 育儿歇业 13.4 7.2 调休/倒休 13 11.7 算作缺勤 3.4 3.4 积攒合并休假 1.2 3.1 其他 0.2 0 不曾因育儿歇业请假 41.4 45.6

日本工会联合会调查

受访者中，有31.6%的男性和24.7%的女性回答“虽然想休育儿假，但最终没休成”，被问及理由时，男性回答最多的是“没人能临时顶替自己工作”（53.3%），女性则多回答“收入会减少（有保障的收入少）”（27.5%）。

休育儿假的男性中，回答“休假天数少于实际需要的天数”者占47.8%，回答“休假天数多于实际需要天数”者占6.0%。女性受访者中，回答“少于希望的休假天数”者占38.5%，回答 “多于希望的休假天数”者占13.0%。而回答“实际休假天数与希望休假天数相同”者，男性和女性各占46.3%和48.4%。

此外，当被问及休育儿假之后是否遇到什么难处时，34.3%的男性和68.6%的女性都表示“收入减少了”。其他比较突出的问题还有 “没能休满申请的天数”（男性22.4%，女性7.8%）、“职历出现空白（与他人形成差距）”（男性17.9%，女性18.6%）等。

标题图片： zak/PIXTA

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