2020年自杀人数，时隔11年再次增加

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2020年是人们的生活环境发生巨变的一年。它不仅仅表现在日常生活上，也许有的人连自己的人生规划都被完全打乱了。女性自杀人数比上一年增加了885人。

2020年日本全国自杀人数比2019年增加750人（3.7%），达到20919人（估算值）。雷曼事件后，日本的自杀人数自2009年以来连续10年下降，这次是11年来首次再度超过上一年度。每10万人口中自杀人数（自杀死亡率）也是时隔11年再次上升，达到16.6人。

男性自杀人数比上一年度减少135人，为13943人，这是连续11年减少。而另一方面，女性自杀人数同比大幅增加885人，达到6976人。据分析，这可能是因为新冠疫情扩大导致生活环境发生变化，以及因担心今后工作无着等心理负担加重的缘故。

按每月的变化来看，前半年比上年同期减少，但相比上一年度女性和男性的自杀人数分别从6月和8月开始上升，10月男女合计同比增加660人，达到2199人。这也许是因为受到此前名人相继自杀的影响之故。

按都道府县来看自杀死亡率，山梨县和岩手县最高，达22.3人，神奈川县最低，为13.5人。东京和大阪分别为16.1人和15.7人。

截至1997年，日本国内每年自杀人数多年保持在20000人左右，但从1998年开始连续14年每年超过30000人，2003年达到34427人，创最高记录。之后由于经济的恢复，以及各地采取预防措施，强化了咨询制度，自杀人数连续10年呈减少趋势。

厚生劳动省指出，自杀是社会问题，大多是因为被逼到绝路而选择死亡，很多是可以预防的，因此试图与保健、医疗、福祉、教育、劳动以及其他相关部门联合采取措施，推进综合性的预防自杀对策。在厚生省的主页“一起来守护心灵”上，汇总了利用LINE等社交网络（SNS）或电话进行心理咨询的窗口，还简明易懂地提供各种自杀对策信息。

标题图片：PIXTA

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