2021年的“节分”是2月2日 消灾祛病准备要早做

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关于“节分（立春前一天）”的起源众说纷纭，其中一种说法认为这是起源于平安时代的一种仪式，寄托了人们驱除恶鬼和消灾祛病的愿望。千年之后，生活在现代的我们也有驱除病魔的愿望。今年的节分是2月2日，比往年早一天。请大家别忘了撒豆驱鬼。

孩提时代，每到2月3日的傍晚，大家都会一边喊着“鬼出去，福进来”，一边撒豆子，然后一起开心地吃炒豆子——想必许多人都拥有这样一段关于节分的回忆。人们从小就被植入了一个概念——“节分是2月3日”。

不过，2021年的节分是2月2日，比往年要早一天。为什么会出现这种情况呢？

所谓节分，顾名思义，就是季“节”的“分”界点。原本指的是“二十四节气”中的立春、立夏、立秋、立冬的前一天，由于从冬季向春天过渡的立春作为一年之始自古就格外受到重视，所以后来就固定下来特指立春的前一天。

国立天文台会根据地球与太阳的位置关系，推算出二十四节气，在头一年的公报中公布。多数时候，立春都是2月4日，但《2021年历要项》显示，今年的立春是“2月3日晚上11点59分”，以一分之差没有跨过2月3日。因此，被定义为“立春前一天”的节分也提前一天到2月2日。

地球绕太阳一周需要365.242189天，所以1年365天的日历会产生6小时的偏差。虽然人们以四年一次的闰年加以调整，但仍然会产生零头的偏差。因此，有些年份的立春会出现在2月3日或5日，节分的日期也会随之发生变化。

此次是自1984年2月4日以来，时隔37年之后，节分再次出现在2月3日以外的日子。上次出现在2月2日是1897年，已经时隔124年，可以说是十分罕见。不过，从今年开始的一段时期，每隔四年就会出现2月2日的节分，2057年和2058年更是连续两年出现在2月2日。

节分不在2月3日的年份

1897年 2日 1984年 4日 2021年至2057年期间每隔四年出现一次 2日 2058年 2日

口罩、消毒、社交距离……预防感染的生活习惯固然重要，但今年更希望在节分这个日子寄托驱除病魔的愿望。2月2日，大家千万别忘了哦！

标题图片：PIXTA

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