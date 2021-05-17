资产1亿日元以上的“富裕和超富裕”家庭132万户余

日本信息库

野村综合研究所2019年实施的国内金融资产相关调查显示，纯金融资产超过5亿日元的“超富裕阶层”和纯金融资产在1亿至5亿日元之间的“富裕阶层”家庭数量合计达到132.7万户。2005年以后最多的是上一次即2017年调查时的126.7万户，此次增加了6万户，创下新纪录。

此项调查以“纯金融资产持有额”（从存款、股票、债券、投资信托和养老保险等以家庭为单位的金融资产总额中扣除负债后得出的数值）为标准，将日本全国家庭分成五个不同的财富水平，并分别推算了其家庭数量和资产总额。

结果显示，“超富裕阶层”为87000户，“富裕阶层”为124万户，纯金融资产持有额在5000万至1亿日元之间的“准富裕阶层”为341.8万户，3000万至5000万日元的“中等阶层”为712.1万户，不足3000万日元的“大众阶层”为4215.7万户。

就各阶层的资产总量而言，超富裕阶层为97万亿日元，富裕阶层为236万亿日元，准富裕阶层为255万亿日元，中等基层为310万亿日元，大众阶层为656万亿日元。

自安倍政权推出“安倍经济学”经济政策后的2013年以来，富裕阶层和超富裕阶层的家庭数量及资产总额一直在增长。该研究所认为，主要原因是这段时期股票等资产价格出现上涨，以及平时投资理财的部分准富裕基层变成了富裕阶层，部分富裕阶层进一步变成了超富裕阶层。

不过，由于新冠疫情导致2020年多项经济指标出现恶化，所以这两个阶层的家庭数量和资产总额可能会因此受到影响。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。