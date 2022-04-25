热门求职企业，伊藤忠连续三年位居榜首

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大学生求职热门目标总是与时俱进。过去曾是理想选择的“金融企业”从2018年以后就跌出了前十名。今年的热门选择还是与疫情相关。

近日，提供就业求职信息服务的学情公司针对2022年应届毕业大学生和研究生实施了一项《求职热门企业排行榜》调查，伊藤忠商事连续三年位居榜首。其次是味之素、朝日饮料等企业，前十名中，保障“居家抗疫需求”和“家庭消费”的生活相关企业居多。

最近10年的就业热门排行榜变化

2022年毕业（上一年排名） 2013年毕业 1 伊藤忠商事（1） JTB集团 2 味之素（3） 三菱东京UFJ银行 3 朝日饮料（6） 东方乐园 4 讲谈社（28） 伊藤忠商事 5 资生堂（7） 旭化成Homes 6 任天堂（9） 瑞穗金融集团 7 大日本印刷（8） 电通 8 乐天（12） 索尼音乐集团 9 JTB集团（2） 三井住友银行 10 永旺集团（76） 乐天

出处 : 学情《求职热门企业排行榜》

10年前的排行榜上引人注目的，是以排名第二的三菱东京UFJ银行（现在的三菱UFJ银行）为首，三大超级银行均榜上有名。但在2017年的调查中，三菱东京UFJ银行滑落至第十名，之后金融企业再未进入过前十名。

从2016至2019年，全日空（ANA）曾连续四年位居榜首。除了日本航空（JAL）同时上榜外，JTB集团、东方乐园、HIS集团等旅游和休闲相关企业也备受青睐。

连续十年进入前十位的只有伊藤忠和JTB集团。

2022年应届毕业男生和女生求职热门企业排行榜

女性 男性 1 味之素 伊藤忠商事 2 资生堂 朝日饮料 3 伊藤忠商事 任天堂 4 讲谈社 味之素 5 朝日饮料 爱世克斯集团 6 大日本印刷 日本亚马逊 7 乐天 日本阿迪达斯 8 集英社 永旺集团 9 森永制果 三菱商事 10 JTB集团 JTB集团

出处 : 学情《求职热门企业排行榜》

标题图片 : PIXTA

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