热门求职企业，伊藤忠连续三年位居榜首

热门求职企业，伊藤忠连续三年位居榜首财经 工作劳动 教育 社会
大学生求职热门目标总是与时俱进。过去曾是理想选择的“金融企业”从2018年以后就跌出了前十名。今年的热门选择还是与疫情相关。
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近日，提供就业求职信息服务的学情公司针对2022年应届毕业大学生和研究生实施了一项《求职热门企业排行榜》调查，伊藤忠商事连续三年位居榜首。其次是味之素、朝日饮料等企业，前十名中，保障“居家抗疫需求”和“家庭消费”的生活相关企业居多。
最近10年的就业热门排行榜变化
|2022年毕业（上一年排名）
|2013年毕业
|1
|伊藤忠商事（1）
|JTB集团
|2
|味之素（3）
|三菱东京UFJ银行
|3
|朝日饮料（6）
|东方乐园
|4
|讲谈社（28）
|伊藤忠商事
|5
|资生堂（7）
|旭化成Homes
|6
|任天堂（9）
|瑞穗金融集团
|7
|大日本印刷（8）
|电通
|8
|乐天（12）
|索尼音乐集团
|9
|JTB集团（2）
|三井住友银行
|10
|永旺集团（76）
|乐天
出处 : 学情《求职热门企业排行榜》
10年前的排行榜上引人注目的，是以排名第二的三菱东京UFJ银行（现在的三菱UFJ银行）为首，三大超级银行均榜上有名。但在2017年的调查中，三菱东京UFJ银行滑落至第十名，之后金融企业再未进入过前十名。
从2016至2019年，全日空（ANA）曾连续四年位居榜首。除了日本航空（JAL）同时上榜外，JTB集团、东方乐园、HIS集团等旅游和休闲相关企业也备受青睐。
连续十年进入前十位的只有伊藤忠和JTB集团。
2022年应届毕业男生和女生求职热门企业排行榜
|女性
|男性
|1
|味之素
|伊藤忠商事
|2
|资生堂
|朝日饮料
|3
|伊藤忠商事
|任天堂
|4
|讲谈社
|味之素
|5
|朝日饮料
|爱世克斯集团
|6
|大日本印刷
|日本亚马逊
|7
|乐天
|日本阿迪达斯
|8
|集英社
|永旺集团
|9
|森永制果
|三菱商事
|10
|JTB集团
|JTB集团
出处 : 学情《求职热门企业排行榜》
标题图片 : PIXTA
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