新冠疫情下出版物需求增长，2020年销售额预计达1.6万亿日元

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专门从事出版行业调查研究活动的全国出版协会出版科学研究所的调查数据显示，2020年纸质和电子出版物的合计推算销售额将达16168亿日元，同比增长4.8%，尤其是电子出版物增长迅猛，同比增幅接近30%。据分析，新冠疫情期间，人们减少外出，居家时间变长，娱乐活动受到限制，“宅消费”增多等，这些都促使了出版物需求的增长。

2020年的纸质出版物（书籍和杂志）的销售额为12237亿日元，同比下降1.0%，降幅较2019年（下降4.3%）有所收窄。具体来看，书籍销售额为6661亿日元，同比下降0.9%，杂志销售额为5576亿日元，同比下降1.1%。此外，连环画（单行本）销售额大幅增长了24%。

电子出版物销售额为3931亿日元，同比增长28.0%，增幅大于2019年（增长23.9%）。具体来看，电子连环画销售额为3420亿日元，同比增长31.9%，电子书籍销售额为401亿日元，同比增长14.9%，电子杂志销售额为110亿日元，同比下降15.4%。电子出版物在整个出版市场的占有率达到24.3%，较上一年的19.9%上升了4.4个百分点。

该研究所认为，人气火爆的《鬼灭之刃》拉动了纸质和电子连环画的销售。

另外，NEXER旗下“日本潮流调查”网站在1月下旬针对全国1600名男女实施的问卷调查显示，针对“发生新冠疫情以来，购买纸质书籍和杂志的机会是否有所增多？”这个问题，14.1%的受访者回答“有所增多”，75.5%的受访者回答“没有变化”，10.4%的受访者回答“有所减少”。关于买书机会增多的原因，不少人回答“外出吃饭和购物的机会减少了，但逛书店的机会多了”“宅在家里，买书的机会增多了。看纸质书籍不像看电子书籍那么累眼睛”。

标题图片：码放在书店店头的《鬼灭之刃》最终卷（2020年12月4日，东京都千代田区丸善书店丸之内总店，时事社）

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