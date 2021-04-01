日本企业经营者老龄化，平均年龄超过60岁

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随着日本社会老龄化进程的发展，公司总裁的平均年龄也呈现出了单边上升趋势。尽管已经进入“60多岁依然老当益壮”的时代，但也有许多企业后继无人，事业的传承似乎已经成为一个棘手问题。

帝国数据库调查公司每年实施的《全国社长年龄分析》调查显示，日本全国的公司总裁的平均年龄较上一年上升0.2岁，达到了60.1岁，创下自1990年开始此项调查以来的历史最高值。从年龄构成来看，60-69岁的总裁最多，占比为27.3%，其次是50-59岁（26.9%）和70-79岁（20.3%）。上市公司总裁的平均年龄为58.7岁，与上一年持平。

从行业来看，“房地产业”的公司总裁平均年龄最高，为62.2岁，“制造业”为61.3岁，“批发业”为61.0岁，“零售业”为60.2%岁，均超过了全行业平均水平。“房地产业”中，70-79岁的总裁人数最多。

从创业时间来看，“不到10年”的企业中，40-49岁的总裁人数最多（34.5%），“30至50年”的企业中，60-69岁和70-79岁（均为29.3%）的总裁人数最多，“50至100年”和“100年以上”的企业中，60-69岁（分别为29.7%和32.7%）的总裁人数最多。

总裁平均年龄的上升反映出许多一直活跃在第一线的人早已不考虑年龄大小。另一方面，帝国数据库的调查显示，全国多达65.1%的企业面临后继无人的问题。该公司指出“为了避免长期积累的经验和历史出现断代，当务之急是为业务的平稳过渡做好准备”。

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