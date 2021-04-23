怀旧感令唱片在疫情之下依然销路坚挺

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在付费下载音乐强势崛起，导致光盘（CD）陷入苦战的同时，黑胶唱片（LP Record）的人气却在日渐恢复。细腻的音质和唱片封套的美感得到重新认识，已经悄然形成一股热潮。那种怀旧感，甚至让不少年轻人也为之着迷。

日本唱片协会数据显示，黑胶唱片生产数量在2009年（10.2万张）触底后，几乎一直保持着增长趋势。2019年时已经恢复到121.9万张的水平。2020年受到新冠疫情影响，同比减少10%，回落至109.5万张，但相较于降幅高达21%的CD，其表现可谓相当出色了。

销售额降幅仅为1%，与CD的15%降幅相比，反映出用户的稳定性极高。2011至2020年的十年间，相对于CD的单边下滑，唱片生产一直在稳步增长。由于相关企业向市场投入了材质考究的高音质盘，所以销售额的增幅甚至超过了生产量。（以下两个图表的竖轴数字不同）

相较于黑胶唱片，数字化CD的长处在于话频带宽、杂音少、可忠实再现音量增减的动态范围等能够通过数值测定；而且唱片盘面中心区域会出现“内周错位（越靠近中心区域，唱针越难铲准沟槽——译注）”现象，这也是一个弱点。要想保住音质，只能将单片收录时间控制在20分钟左右，避免使用内周区域。尽管LP是Long Play的缩写，但根本不能和收录时间可达80分钟的CD相提并论。

虽然与CD相比存在一些不利条件，但也有年轻人喜欢的艺术家会以LP的形式推出新曲，粉丝群体正在不断扩大。曾在LP鼎盛时期作为唱片制作人大放异彩的胁田信彦（75岁）表示：“有时候会有后辈向我请教制作老唱片复刻盘的问题，他们希望唱片封套、解说词和图片全都呈现出过去那个年代的感觉。相较于声音的魅力，恐怕更吸引年轻人的是可以装饰房间、晒出美照的唱片封套。”

黑胶唱片与CD的比较

黑胶唱片 CD 音质 温暖、柔和

会出现走音 清晰、分辨率高

杂音和走音现象较少 收录时间 两面共计不超过1小时 最多80分钟 操作性 摆放唱针比较麻烦

静电容易吸附灰尘 定位播放、循环播放等操作都很简单

容易划伤 尺寸及趣味性 直径30厘米

封套具有装饰性 直径12厘米

用塑料盒存放，显得很廉价

标题图片 : PIXTA

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