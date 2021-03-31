远程办公的妨碍因素是？ 80%“需要去公司处理账单”

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远程办公是阻止新冠疫情扩散的必要条件？不过似乎许多人都在抱怨“每个月收到的纸质账单，必须要去公司处理！”话说回来，早在疫情发生以前，无纸化办公就一直是日本企业的一个经营课题……。

日本政府在发布紧急状态宣言之际，曾强烈呼吁实施远程办公——“面对面说话时必须佩戴口罩。尽可能减少外出和在外就餐，争取做到70%远程办公。晚上8点以后避免非必要非紧急外出。”

大型名片管理系统企业Sansan实施的“账单业务实情调查”显示，即使并非企业的会计和财务负责人，仍有82.5%的受访者不得不到公司处理账单。

其实，早在鼓励远程办公以前，无纸化办公就一直是企业的一个经营课题，但仍有60.6%的受访者回答收到的“几乎全是纸质账单”，加上回答“75%是纸质账单”和“纸质和PDF等电子账单各占一半”的受访者，多达90%以上的受访者“收到的账单半数以上是纸质的”。

账单处理业务包括接收、开封、分类、确认内容、申请等多个步骤，针对各个步骤所需工作时间进行调查后发现，一张账单从接收到付款、存档为止所需的时间平均约为52分钟。同时，据说企业每个月平均接受96.08张，意味着一个月平均需要花费5000分钟（约83小时）用于处理账单。

账单相关业务平均用时

接收 6.6 （分） 分类 6.2 确认内容 6.2 申请付款 6.4 审批 5.7 提交 6.1 分录 6.0 实际支付 4.4 存档 5.7 合计 52

出处 : Sansan

Sansan于2021年1月中旬采用线上问卷调查形式，针对业务上需要处理账单的白领人员实施了此次调查，共收到了1000份回答。

标题图片 : PIXTA

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