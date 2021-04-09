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日本司法考试合格人数领军学校近十年的变化

日本2020年的司法考试，合格者中1072人（共有1450人合格）为法学专业研究生，较去年减少了115人。从各个学校的情况来看，东京大学时隔九年后以微弱优势重返榜首。超过100人合格的学校仅有东京大学、庆应大学和京都大学三所学校。从最近十年来看，合格人数常年排名靠前的五所学校总体呈现减少趋势。尤其是中央大学和早稻田大学已经降至巅峰时期的一半左右。另一方面，没有念过法学专业研究生课程者也可以获得司法考试资格的“预备考试”群体，存在感日益凸显。

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