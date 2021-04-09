日本司法考试合格人数领军学校近十年的变化

日本司法考试合格人数领军学校近十年的变化社会 教育 财经
日本2020年的司法考试，合格者中1072人（共有1450人合格）为法学专业研究生，较去年减少了115人。从各个学校的情况来看，东京大学时隔九年后以微弱优势重返榜首。超过100人合格的学校仅有东京大学、庆应大学和京都大学三所学校。从最近十年来看，合格人数常年排名靠前的五所学校总体呈现减少趋势。尤其是中央大学和早稻田大学已经降至巅峰时期的一半左右。另一方面，没有念过法学专业研究生课程者也可以获得司法考试资格的“预备考试”群体，存在感日益凸显。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
2020年司法考试 合格人数排名前十的法学研究生院
|合格人数（人）
|合格率（％）
|东京大学
|126
|59.4
|庆应大学
|125
|49.8
|京都大学
|107
|57.8
|中央大学
|85
|29.4
|一桥大学
|84
|70.6
|早稻田大学
|75
|36.1
|神户大学
|62
|49.2
|大阪大学
|34
|37.8
|明治大学
|30
|23.6
|同志社大学
|28
|23.7
|预备考试
|378
|89.3
标题图片 : PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。