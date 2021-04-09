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日本司法考试合格人数领军学校近十年的变化

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日本2020年的司法考试，合格者中1072人（共有1450人合格）为法学专业研究生，较去年减少了115人。从各个学校的情况来看，东京大学时隔九年后以微弱优势重返榜首。超过100人合格的学校仅有东京大学、庆应大学和京都大学三所学校。从最近十年来看，合格人数常年排名靠前的五所学校总体呈现减少趋势。尤其是中央大学和早稻田大学已经降至巅峰时期的一半左右。另一方面，没有念过法学专业研究生课程者也可以获得司法考试资格的“预备考试”群体，存在感日益凸显。
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2020年司法考试  合格人数排名前十的法学研究生院

　 合格人数（人） 合格率（％）
东京大学 126 59.4
庆应大学 125 49.8
京都大学 107 57.8
中央大学 85 29.4
一桥大学 84 70.6
早稻田大学 75 36.1
神户大学 62 49.2
大阪大学 34 37.8
明治大学 30 23.6
同志社大学 28 23.7
预备考试 378 89.3

标题图片 : PIXTA

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