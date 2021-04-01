2020年日本中小学生自杀，创历史纪录

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政府发布紧急状态宣言后，各所学校长期停课。既参加不了社团活动，也不能和家人一起外出旅游，只能在家浑浑噩噩地度过一天又一天。充沛的精力无处释放，孩子们无疑感受到了不同于大人们的压力。

文部科学省依据厚生劳动省的自杀统计数据算出，2020年全国共有479名小初高中学生自杀，较上一年增加140人，创下历史最高纪录。其中，小学生14名（前一年6人）、初中生136人（前一年96人）、高中生329人（前一年237人）。尤其是高中女生多达138人，较上一年的67人激增了一倍以上。

从各月情况来看，较为突出的是6月45人、8月64人、9月53人、11月48人。6月是配合第一次紧急状态宣言同步实施的长时间停课措施解禁，正式恢复正常授课的时期。8月是受到长时间停课影响而缩短的暑假结束的时期。

自杀的原因主要是“为升学感到苦恼”“成绩不好”“与家长关系不和”，总体和上一年类似，另一方面，受到精神疾患和抑郁症影响的自杀人数较上一年有所增多。文部科学省认为新冠疫情的影响在一定程度上导致了中小学生自杀人数增多，将展开详细分析。另外还将积极宣传夜间和节假日也可接受小初高中学生咨询的免费咨询窗口“24小时儿童SOS热线”（0120-0-78310），并完善学校心理辅导员队伍建设，加强校内关怀辅导。

标题图片 : PIXTA

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