日本的港口：集装箱吞吐量落后于其他亚洲国家

日本的港口：集装箱吞吐量落后于其他亚洲国家财经 国际
2018年全球集装箱吞吐量的前十大港口几乎全在中国。日本排名最高的东京港位列第35名。40年前的1980年，神户港曾位列第四名。在亚洲各大港口的存在感日益提升的同时，日本的相对地位一直在下降。
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2020年，全球港口集装箱吞吐量达到7.9266亿个标箱（TEU），相较于2008年的5.1615亿个，十年间增长了50%。拉动这一增长的主力是除日本以外的其他亚洲国家，十年增幅达到了60%。日本多年来几乎没有什么变化，相对存在感不断减弱。
全球主要港口集装箱吞吐量
2018年 日本排名最高的是第35位的东京港
|港口
|吞吐量（千TEU）
|1
|上海 / 中国
|42010
|2
|新加坡
|36599
|3
|宁波 / 中国
|26351
|4
|深圳 / 中国
|25740
|5
|广州 / 中国
|21922
|6
|釜山 / 韩国
|21663
|7
|香港 / 中国
|19596
|8
|青岛 / 中国
|19315
|9
|天津 / 中国
|15972
|10
|迪拜 / 阿联酋
|14954
|35
|东京
|4570
出处 : Lloyd’s List One Hundred Ports2019 / 公益财团法人日本海事广报协会《日本海运2020-2021》
2001年
|1
|香港 / 中国
|18000
|2
|新加坡
|15520
|3
|釜山 / 韩国
|7906
|4
|高雄 / 中国台湾
|7540
|5
|上海 / 中国
|6334
|6
|鹿特丹 / 荷兰
|5944
|7
|洛杉矶 / 美国
|5183
|8
|深圳 / 中国
|5076
|9
|汉堡 / 德国
|4689
|10
|长滩 / 美国
|4462
|18
|东京
|2770
|21
|横滨
|2400
|25
|神户
|2100
出所 : Lloyd’s List One Hundred Ports2019 / 公益财团法人日本海事广报协会《日本海运2020-2021》
1980年 40年前神户港曾跻身前十名
|1
|NY・NJ / 美国
|1947
|2
|鹿特丹 / 荷兰
|1901
|3
|香港 / 中国
|1465
|4
|神户
|1456
|5
|高雄 / 中国台湾
|979
|6
|新加坡
|917
|7
|旧金山 / 美国
|852
|8
|长滩 / 美国
|825
|9
|汉堡 / 德国
|783
|10
|奥克兰 / 美国
|782
|12
|横滨
|722
|18
|东京
|632
出所 : Lloyd’s List One Hundred Ports2019 / 公益财团法人日本海事广报协会《日本海运2020-2021》
标题图片 : 神户港（PIXTA）
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