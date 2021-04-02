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日本的港口：集装箱吞吐量落后于其他亚洲国家

2018年全球集装箱吞吐量的前十大港口几乎全在中国。日本排名最高的东京港位列第35名。40年前的1980年，神户港曾位列第四名。在亚洲各大港口的存在感日益提升的同时，日本的相对地位一直在下降。

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