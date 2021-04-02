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日本的港口：集装箱吞吐量落后于其他亚洲国家

财经 国际

2018年全球集装箱吞吐量的前十大港口几乎全在中国。日本排名最高的东京港位列第35名。40年前的1980年，神户港曾位列第四名。在亚洲各大港口的存在感日益提升的同时，日本的相对地位一直在下降。
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2020年，全球港口集装箱吞吐量达到7.9266亿个标箱（TEU），相较于2008年的5.1615亿个，十年间增长了50%。拉动这一增长的主力是除日本以外的其他亚洲国家，十年增幅达到了60%。日本多年来几乎没有什么变化，相对存在感不断减弱。

全球主要港口集装箱吞吐量

2018年 日本排名最高的是第35位的东京港

港口 吞吐量（千TEU）
1 上海 / 中国 42010
2 新加坡 36599
3 宁波 / 中国 26351
4 深圳 / 中国 25740
5 广州 / 中国 21922
6 釜山 / 韩国 21663
7 香港 / 中国 19596
8 青岛 / 中国 19315
9 天津 / 中国 15972
10 迪拜 / 阿联酋 14954
35 东京 4570

出处 : Lloyd’s List One Hundred Ports2019 / 公益财团法人日本海事广报协会《日本海运2020-2021》

2001年

1 香港 / 中国 18000
2 新加坡 15520
3 釜山 / 韩国 7906
4 高雄 / 中国台湾 7540
5 上海 / 中国 6334
6 鹿特丹 / 荷兰 5944
7 洛杉矶 / 美国 5183
8 深圳 / 中国 5076
9 汉堡 / 德国 4689
10 长滩 / 美国 4462
18 东京 2770
21 横滨 2400
25 神户 2100

出所 : Lloyd’s List One Hundred Ports2019 / 公益财团法人日本海事广报协会《日本海运2020-2021》

1980年　40年前神户港曾跻身前十名

1 NY・NJ / 美国 1947
2 鹿特丹 / 荷兰 1901
3 香港 / 中国 1465
4 神户 1456
5 高雄 / 中国台湾 979
6 新加坡 917
7 旧金山 / 美国 852
8 长滩 / 美国 825
9 汉堡 / 德国 783
10 奥克兰 / 美国 782
12 横滨 722
18 东京 632

出所 : Lloyd’s List One Hundred Ports2019 / 公益财团法人日本海事广报协会《日本海运2020-2021》

标题图片 : 神户港（PIXTA）

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