足立美术馆，连续18年排名日本庭园之首

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在美国专业杂志评选的2020年日本庭园排行榜上，位于岛根县安来市的足立美术馆名列第一。自2003年以来，该馆已经连续18年荣登该排行榜榜首。

美国一本关于日本庭园的专业杂志《The Journal of Japanese Gardening》每年公布最美日本庭园TOP50排行榜，上榜庭园由全球各地专家从包括旅馆和个人宅邸在内的大约1000个候选地中选出。杂志方面表示“这是一种全新的尝试，抛开庭院的规模和知名度，单纯从美感和质感的角度出发进行评选”。

2020年的第一名是已经连续18年名列榜首的足立美术馆。该美术馆的各种庭园面积合计约16.5万平米，其中包括“枯山水庭”“苔庭”“白砂青松庭”等。

该杂志列举了足立美术馆名列榜首的理由，比如，专业管理到位，40年从未闭馆；将庭园视为美术作品；拥有备用植物，一旦出现问题，可以在数十分钟内更换相同尺寸、相同枝叶的树木；员工集体清扫庭园；积极向上、无惧变化的精神。

同时，该杂志也指出，有人认为它太过规整，感觉无法放松；如果设置有长凳、休息室、开放式咖啡厅等，可以让人在室外悠闲坐着欣赏景色的话，或许会为更多的人喜欢，这是可以进一步改善的地方。

第二到第五名分别是宫内厅管理的桂离宫（京都市）、料亭旅馆皆美馆（松江市）和旧私人宅邸山本亭（东京都葛饰区）。与2019年相比，第一到第六名没有变化，第七到第十名虽然排序有所变化，但上榜设施仍和2019年相同。

2020年日本庭园排行榜TOP10

名称 地址 属性 1 足立美术馆 岛根县安来市 美术馆 2 桂离宫 京都市 国有资产 3 皆美馆 岛根县松江市 料亭旅馆 4 山本亭 东京都葛饰区 旧私人宅邸 5 玉堂美术馆 东京都青梅市 美术馆 6 御所西 京都平安酒店 京都市 酒店 7 栗林公园 香川县高松市 旧藩別邸 8 养浩馆庭园 福井市 旧藩主別邸 9 隐世之乡 车屋 神奈川县藤泽市 料理店 10 无邻庵 京都市 旧山县有朋宅邸

美国杂志《Sukiya Living: The Journal of Japanese Gardening》评选

注意：因新冠疫情持续蔓延，有些设施已经采取了变更开放时间、提前预约、暂时闭馆等措施，前往参观时请提前通过官网等渠道确认相关信息。



排名第二的桂离宫（ogurisu_Q/PIXTA）

标题图片：足立美术馆的枯山水庭（足立美术馆提供，图像禁止转载/复制）

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