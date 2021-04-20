20至29岁人群平均储蓄额为72万日元，近两成没有存款

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SMBC消费金融公司2020年11月实施的《20至29岁人群金钱概念意识调查》显示，20至29岁人群的平均储蓄额为72万日元，较上一次调查（2019年12月）增加了19万日元。尤其是已婚人士的储蓄额从上一次调查的70万日元大幅增加到了126万日元。可以看出，新冠疫情导致收入和消费机会减少，人们越来越倾向于节约开支。

SMBC消费金融公司于去年11月6日实施了为期四天的调查，收到了1000名20至29岁男女的有效回答。上一次调查是在发生新冠以前的2019年12月。

针对“现在有多少储蓄”这个问题，回答“50万日元以下”的受访者最多，占比为40.8%。然后依次是“0日元”（18.2%）、“50万到100万日元”（14.1%）、“100万到200万日元”（10.2%）、“200万到300万日元”（6.6%）等。未婚人群的平均储蓄额为61万日元，比上一次调查的47万日元增加了14万日元。

另外，针对“每月有多少钱可自由支配（零花钱）”这个问题，回答“1万日元以下”的受访者最多，占比为29.2%，然后依次是“1万到2万日元”（18.6%）、“2万到3万日元”（15.2%）、“4万到5万日元”（13.0%）、“0日元”（10.2%）等。平均金额为29398日元，较上一次调查增加了638日元。

针对“有多少储蓄才可安心退休”这个问题，回答“500万到1000万日元”的受访者最多，占比为21.5%，然后依次是“1000万到2000万日元”（20.0%）、“500万日元以下”（17.4%）、“2000万到3000万日元”（12.1%）等。平均金额为1884万日元，较上一次调查的2506万日元大幅减少。

标题图片：PIXTA

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