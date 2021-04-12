日本新生儿人数创历史新低

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2020年人口动态统计的估算值显示，出生人数创下历史新低。由于出现了因担心感染病毒而避免怀孕的社会动向，2021年的新生儿人数恐将进一步减少。新冠疫情或会导致少子化问题加剧。

厚生劳动省人口动态统计的估算值显示，2020年的出生人数为872683人，同比减少25917人，创下历史新低。此数字包含了住在外国的日本人和住在日本的外国人，因此“住在日本的日本人”人数的修正（准确）值会更低。2019年的出生人数修正值为865239人，预计2020年将大幅低于这个数字。

此外，2020年1至10月全国地方自治体受理的妊娠报告同比减少了5.1%。据分析，现在出现了因担心感染病毒而避免怀孕的动向，2021年的出生人数或许还将进一步减少。

另一方面，在人口老龄化不断加剧的背景下，死亡人数一直在增长，2020年的死亡人数估算值为1384544人，同比减少了9373人，时隔11年再次出现减少。

近期公布的2020年1至9月因各种原因死亡的人数方面，因肺炎死亡的人同比减少了12456人，因流感死亡的人同比减少了2313人，呼吸系统疾病死亡人数大幅减少。可以认为，佩戴口罩和手部消毒等新冠病毒防控措施对预防其他传染病也产生了作用。

标题图片 : PIXTA

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