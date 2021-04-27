疫情之下人们减少了运动 第三波疫情后更加警惕

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新冠疫情蔓延以来，日本全国各地体育运动设施一直在贯彻消毒通风、限制入场人数等预防据急性感染的措施。即便如此，似乎仍有许多人“总觉得不放心”，放弃去健身房锻炼，也有人“觉得运动时戴口罩很憋闷”而不再锻炼。新冠疫情导致人们的运动习惯也发生了变化。

笹川体育财团的一项调查显示，由于新冠疫情持续蔓延，政府要求民众避免“三密（密闭、密集、密切接触）”和减少外出，这对人们的运动习惯也产生了影响。

此次调查对象为全国5000名18至79岁的男女，针对新冠疫情爆发前的“2019年2月起算的一年间”与疫情爆发后的“2020年2月起算的一年间”的各种运动实施情况进行了询问。对排名前十的种类进行比较后发现，除步行几乎持平外，其他九种运动的实施率均出现了下降。另一方面，“平时不运动”的受访者比例从45.7%升至49.6%，增加了3.9个百分点。

2019年2月-2020年1月 2020年2月-2021年1月 种类 实施率 种类 实施率 步行 27.6 步行 27.4 散步 19.5 散步 15.8 肌肉锻炼 12.6 肌肉锻炼 11.1 慢跑、跑步 7.3 慢跑、跑步 6.5 体操（广播体操等） 6.1 体操（广播体操等） 4.9 高尔夫（球场） 5.5 高尔夫（球场） 4.7 骑行 5.3 高尔夫（练习场） 4.2 高尔夫（练习场） 4.5 骑行 3.7 游泳 4.2 瑜伽 3 瑜伽 3.9 游泳 2.7 平时不运动 45.7 平时不运动 49.6

出处：笹川体育财团（“2019年2月起算的一年”于2020年6月实施调查，“2020年2月起算的一年”于2021年2月实施调查。调查时尽可能地按照各地区的实际人口性别构成发放问卷，收到了5000份回答）

关于运动时的注意事项，回答“避免在完全属于三密（密闭、密集、密切接触）环境中运动和锻炼”的受访者最多，比例为64.5%，其次是“佩戴口罩并注意咳嗽礼仪”（49.8%）和“注意人与人的间隔”（45.4%）。回答“避免三密”的受访者比例比2020年10月调查时进一步上升了16.5个百分点，可见自去年秋季第三波疫情发生以来，人们变得更加谨慎了。

从性别来看，“佩戴口罩并注意咳嗽礼仪”的男性受访者为占比为44.7%，女性为56.0%，几乎在所有项目上，注意防控措施的女性比例都更高一些。

标题图片 : PIXTA

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