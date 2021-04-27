疫情之下人们减少了运动 第三波疫情后更加警惕

疫情之下人们减少了运动 第三波疫情后更加警惕体育 健康与医疗 生活 社会
新冠疫情蔓延以来，日本全国各地体育运动设施一直在贯彻消毒通风、限制入场人数等预防据急性感染的措施。即便如此，似乎仍有许多人“总觉得不放心”，放弃去健身房锻炼，也有人“觉得运动时戴口罩很憋闷”而不再锻炼。新冠疫情导致人们的运动习惯也发生了变化。
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笹川体育财团的一项调查显示，由于新冠疫情持续蔓延，政府要求民众避免“三密（密闭、密集、密切接触）”和减少外出，这对人们的运动习惯也产生了影响。
此次调查对象为全国5000名18至79岁的男女，针对新冠疫情爆发前的“2019年2月起算的一年间”与疫情爆发后的“2020年2月起算的一年间”的各种运动实施情况进行了询问。对排名前十的种类进行比较后发现，除步行几乎持平外，其他九种运动的实施率均出现了下降。另一方面，“平时不运动”的受访者比例从45.7%升至49.6%，增加了3.9个百分点。
|2019年2月-2020年1月
|2020年2月-2021年1月
|种类
|实施率
|种类
|实施率
|步行
|27.6
|步行
|27.4
|散步
|19.5
|散步
|15.8
|肌肉锻炼
|12.6
|肌肉锻炼
|11.1
|慢跑、跑步
|7.3
|慢跑、跑步
|6.5
|体操（广播体操等）
|6.1
|体操（广播体操等）
|4.9
|高尔夫（球场）
|5.5
|高尔夫（球场）
|4.7
|骑行
|5.3
|高尔夫（练习场）
|4.2
|高尔夫（练习场）
|4.5
|骑行
|3.7
|游泳
|4.2
|瑜伽
|3
|瑜伽
|3.9
|游泳
|2.7
|平时不运动
|45.7
|平时不运动
|49.6
出处：笹川体育财团（“2019年2月起算的一年”于2020年6月实施调查，“2020年2月起算的一年”于2021年2月实施调查。调查时尽可能地按照各地区的实际人口性别构成发放问卷，收到了5000份回答）
关于运动时的注意事项，回答“避免在完全属于三密（密闭、密集、密切接触）环境中运动和锻炼”的受访者最多，比例为64.5%，其次是“佩戴口罩并注意咳嗽礼仪”（49.8%）和“注意人与人的间隔”（45.4%）。回答“避免三密”的受访者比例比2020年10月调查时进一步上升了16.5个百分点，可见自去年秋季第三波疫情发生以来，人们变得更加谨慎了。
从性别来看，“佩戴口罩并注意咳嗽礼仪”的男性受访者为占比为44.7%，女性为56.0%，几乎在所有项目上，注意防控措施的女性比例都更高一些。
标题图片 : PIXTA
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