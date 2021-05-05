儿童也有“冷敏感”？三成女孩正常体温低于36度

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说到“冷敏感”，你可能会认为那只是女性或老年人常有的一种身体不适感，但据称，近年来体温低于正常水平的儿童人数正在增加。现今人们的生活习惯与以往大不相同，这是否也影响到体质了呢？

儿童的正常体温通常比成年人高。但据称，最近体温偏低的儿童正在增加。日本主要的袜子生产和销售商之一的冈本公司（总部位于大阪市）以1125名家有小学一年级至高中生女儿的母亲为对象实施的一项问卷调查结果显示，有27.7%的女孩子，体温不到36度，低于正常水平。此外，近半数即45.1%的受访者称，“孩子有冷敏感症状”。

一般认为，体温低不只是体质问题，还和各种生活习惯相关。在被问及儿童的运动频率时，体温低于36度的儿童中，有52.9%的人表示“几乎不运动或每周运动一次”，而体温高于36度的儿童，六成以上每周要运动2次以上。

近年，受到玩电子游戏或升学备考的影响，从小学生开始就熬夜的人增加。在对睡眠时间进行调查后发现，越是体温偏低的儿童睡眠时间越短，而基础体温较高的儿童，睡眠都比较充分。

此外，还有其他一些容易造成体温偏低的原因。比如，因为爱漂亮而喜欢穿肌肤外露较多的衣服，习惯于淋浴而非泡澡等。

监督此次调查的医生石原新菜指出：“体温偏低，容易出现免疫力下降、过敏反应、感冒等情况。此外，越来越多的儿童还出现了容易疲劳，注意力难以集中，以及过去一直是成年人才有的肩膀酸痛、痛经、抑郁等症状。”对此，石原建议，应该保证充足的睡眠和适当的运动，穿衣要注意“凉头暖脚”，以确保下半身不受凉。

标题图片：PIXTA

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