“碳中和”值得肯定，但实现可能性要打问号？

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最近，新闻报道中常常出现“碳中和（carbon neutral）”一词。这是日本政府提出的一个政策目标，即在2050年前实现二氧化碳（CO2）的零排放，而二氧化碳一直被视为造成全球变暖的主要原因。依赖化石燃料发电的日本究竟能否实现这一目标？削减CO2排放量是托付给下一代的严肃课题。

日本财团实施的《18岁意识调查》，就全球变暖和“碳中和”问题，询问了年轻人的看法，收到了1000名17至19岁民众的回答。针对“全球变暖的主要原因”这个问题，接近70%的受访者选择了“人类社会活动排放的温室效应气体”，该比例超过了“地球的自然循环”和“说不清”等选项。当被问及“是否了解引起海洋水温上升和暴雨灾害等问题的全球变暖的风险”时，近八成受访者表示“了解”。似乎CO2排放量增大会引发异常气象的认识，在18岁左右的年轻群体中也已经深入人心。

当被问到“如何看待日本的CO2排放量位居全球第五”时，73.0%的受访者回答“应该减少排放”，大大超过了回答“是开展社会活动的无奈之举”（15.7%）和“说不清”（11.3%）的比例。

关于旨在减少CO2排放量的举措，选择“促进可再生能源的开发”的受访者最多，占比为66.0%。第二位是“促进电动汽车和蓄电池的开发”（36.4%），选择“推进节能措施”“推进循环利用CO2的碳循环”“降低火电比例”等答案的比例也比较高。

日本首相菅义伟在2020年10月发表的执政演说中提出了“2050年碳中和”政策目标，对此60.4%的受访者表示“值得肯定”，大大超过认为“不值得肯定”的比例（10.3%）。不过，当被问到“是否认为能够实现碳中和目标”时，仅有14.4%的受访者给出了肯定回答。大约半数受访者表示“说不清”，35.4%的受访者回答“不觉得能实现”。似乎年轻人一方面对今后30年内实现CO2零排放的目标表示赞同，但同时也认为实现目标有难度。

标题图片 : PIXTA

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