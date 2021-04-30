家庭防灾对策调查：近半数家庭没有应急食品储备，灾害风险图没有得到充分利用

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“天灾总是在被人们遗忘的时候袭来”——这是生活在战前的物理学家寺田寅彦留下的名言。台风、水灾、地震、暴雪……。遗憾的是，近年来总感觉天灾甚至会在人们还没有遗忘的时候就到来。今年是东日本大地震发生十周年。希望这个时间节点，能够成为我们重新审视物资储备的契机，以期在遇到灾情时保护好自己和家人。

生产销售安全鞋、安全帽等安全卫生护具的Midori安全公司（总部位于东京）针对全国800名家中有儿童的20至49岁女性，实施了一项关于家庭防灾准备的调查。

针对“家中是否备有防灾食品（应急食品）”这个问题，仅有12.9%的受访者回答“备有可以维持全家人食用3天以上的食品”，而回答没有储备任何防灾食品（“以前有，现在没有”“从未储备过”合计）的受访者比例达到46.3%，比上一年调查时上升了6.4个百分点。

针对“是否了解居住区域的避难场所（人防设施）”这个问题，回答“非常清楚”的受访者占比为35.9%，回答“感觉自己比较了解”的比例为44.5%。

在被问及“是否看过国土交通省和地方政府绘制的自然灾害等风险预警地图‘灾害风险图’”时，仅有37.9%的受访者回答“确认过，并且了解风险因素”，超过6成受访者表示“根本不知道有这种地图”或者“虽然知道，但没有看过”，暴露出事前防灾避难工具并未得到充分利用。

有494名受访者表示准备了一些避难防灾用品，被问及“防灾用品中是否准备了新冠病毒防护用品”时，回答准备了“口罩”的受访者最多，占比为73.7%，其次是“除菌纸巾”（60.9%）和“酒精消毒液”（58.3%）。

标题图片 : PIXTA

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