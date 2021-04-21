2020年，日本的广告费时隔九年再次下降

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广告业巨头电通公司发布的数据显示，2020年日本国内广告费总额为61594亿日元，同比减少11.2%，自2011年东日本大地震以来，时隔九年再次出现负增长。

受到新冠疫情影响，各种宣传和促销活动纷纷推迟或取消，国内广告费同比降幅之大，与2009年受到雷曼危机冲击后（下降11.5%）不相上下的程度。

总广告费分为三类，一是电视、广播、杂志、报纸等四大传统媒体的广告费，二是互联网广告费，三是活动等宣传媒体广告费。其中，四大传统媒体广告费为22536亿日元，同比减少13.6%，已连续六年减少。细分来看，电视广告费为16559亿日元，同比减少11.0%，广播为1066亿日元，同比减少15.4%，杂志为1223亿日元，同比减少27.0%，报纸为3688亿日元，同比减少18.9%。

与其相对的是互联网广告费，同比增长5.9%，达到22290亿日元，表现较为坚挺。尽管新冠疫情导致消费低迷和广告出品量减少，但互联网广告费的恢复速度快于其他媒体。

互联网广告费的大头是根据用户浏览和搜索痕迹推送的“运用型广告”。在“居家抗疫生活需求”增长的背景下，人们接触社交媒体和视频推送服务的机会增多，促进了运用型广告的快速发展，广告费同比增长9.7%，达到14558亿日元。

标题图片：旨在呼吁人们保持社交距离，以防止感染新冠病毒的数字广告，2020年12月，东京都新宿区（时事社）

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