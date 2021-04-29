电竞运动：半数日本人只知其名，不知其项详

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电子竞技运动指的是电脑游戏（电视游戏）达到竞技层面的体育项目，将在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目，正越来越受到人们的关注。2月实施的民间调查显示，日本民众对电竞运动的认知度高达80%。

民间调查公司MyVoice Communications于2月实施了一项关于电竞运动的网络问卷调查，收到了10052人的回答。

针对“你是否知道电竞运动”这个问题，35.3%的人回答“知道是什么”，43.6%的人回答“听说过，但不知道是什么”，两者合计得出的民众认知率为78.9%。而回答“不知道”的受访者比例为21.1%，相较于2018年7月实施的上一次调查（57.0%）大幅降低。反之，上一次调查时只有17.7%的受访者回答“知道是什么”，意味着最近两年多以来，理解电竞运动这个词的人翻了一倍。

同时，当被问及“算上智能手机游戏、电脑游戏、游戏机在内，最近一年内玩游戏的频次如何”这个问题时，22.5%的受访者回答“几乎每天都玩”。在回答玩过游戏的所有受访者中，与“一周四五次”“一周两三次”“一周一次”“一月两三次”“一月不到一次”相比，“几乎每天都玩”的受访者比例最高。在不考虑频次的情况下，最近一年内玩过游戏的受访者占整体四成强。

尽管与上一次调查时相比，这个项目的各选项占比没有出现很大的变化，但回答“几乎每天”都玩的受访者比例增加了4个百分点，而回答“最近一年内没有玩过”的受访者减少了2.9个百分点。

标题图片：在中国上海举办的国际电竞大赛“英雄联盟全球总决赛”，2020年10月（AFP/时事社）

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