“反对”举办奥运会的日本受访者比例高达56%

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国际宣传战略咨询公司在日美欧六国实施的新冠疫情相关调查显示，反对举办东京奥运会的日本受访者最多，比例高达56%。英国和德国表示“反对”的受访者比例也超过了半数。调查公司指出，在难以预测新冠危机何时能够平息的背景下，“全球民众普遍对国际奥委会（IOC）和日本政府持强烈的批评态度”。

为各国政府和企业提供宣传战略咨询顾问服务的KekstCNC公司2月中下旬在日本、美国、英国、德国、瑞典和法国等六国分别对1000名18岁以上当地民众实施了一项调查，询问他们对新冠疫情防控政策的评价。

调查显示，回答“反对”在年内举办东京奥运会的日本受访者最多，占比达56%。英国、德国、瑞典和法国分别为55%、52%、46%和37%，均超过了表示“赞成”的比例。表示“反对”和“赞成”的美国受访者比例不相上下，均为33%。

接种疫苗的进度被视为能否举办奥运会的关键因素。回答在建立供应体系后“愿意接种”的日本和美国受访者比例均为64%，排在第四位。比例最高的是英国（89%），其次是瑞典（76%）和德国（73%）。

据分析，之所以众多日本受访者反对举办奥运会，主要是因为担心观众和相关人员的流动造成疫情扩散。虽说不接待外国观众，但国内人员流动也可能造成疫情扩散。KekstCNC认为，如果不能以一种看得见的形式推进疫苗接种工作，那就很难打消人们的顾虑。

标题图片：日本奥组委主席桥本圣子（左）和东京都知事小池百合子（共同社）

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