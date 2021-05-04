2020年特殊诈骗损失金额达278亿日元，85%的受害者是老年人

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警察厅公布的数据显示，2020年特殊诈骗认定案件数（估值）为13526件，同比减少19.7%，损失金额为277.8亿日元，同比减少12%。相较于创下历史记录的2014年（565.5亿日元）减少了一半，但日均损失金额约为7590日元，仍处于较高水平。

受害人主要集中在大城市地区，从认定件数来看，比较突出的是东京2902件、神奈川1757件、千叶1218件、大阪1108件、埼玉1030件、兵库1020件、爱知568件。虽然各都府县均呈现减少趋势，但上述七个都府县的认定件数在全国的占比高达71%。

从手法来看，最为突出的是冒充亲属的“电话诈骗”和冒充警察或金融机构职员骗取银行卡提取存款的“存款诈骗”，这两类的合计认定数量为6382件，同比减少5.1%，损失金额为121.6亿日元，同比增加3.4%。虽然认定件数有所减少，但损失金额较上一年增加大约4亿日元。

骗取受害人信任后，使用伪造卡片偷换受害人现金卡的“现金卡诈骗盗窃”认定件数为2833件，同比减少25%，损失金额为39.7亿日元，同比减少32.7%。以收取收费网站使用费等名义骗取钱财的“虚假收费诈骗”认定件数为1997件，同比减少43.5%，损失金额为79.6亿日元，同比减少19.3%。

同时，65岁以上老年人受害认定件数为11556件，同比减少18%。除法人受害案件外的所有认定件数中，老年人受害案件比例为85.7%，同比上升了1.8个百分点。可以看出，老年人容易遭受诈骗损失的倾向并未改变。

此次统计共计发现55起涉及新冠疫情的特殊诈骗案件，损失金额约1亿日元。比如4月发生在栃木县的一起案件，一名自称县政府职员的男子给一位70多岁的男性打电话，称“政府要发放10万日元的抗疫补贴。需要准备好存折以便汇款。之后将派工作人员去拿存折”，老年人报警后，县警方逮捕了负责取钱的嫌疑人。

标题图片：PIXTA

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