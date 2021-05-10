2021年版日本核能发电站地图

日本信息库

福岛第一核电站事故过去十年之后，截至2021年3月，日本国内仍在运转的核电站反应堆共有九座（包括正在实施定期检查的机组）。这些反应堆型均是与福岛第一核电站反应堆不同的“压水堆”，主要集中在西日本地区。东京电力公司一直希望重启新潟县的柏崎刈羽核电站，但今年以来，该电站接连曝出安全隐患问题，导致当地民众产生强烈不信任感，重启之路充满荆棘。

发生东日本大地震以前，日本共有54座核反应堆，全国大约30%的电力来自核能。但东京电力公司福岛第一核电站发生事故后，民众对核电站的不信任感和不安感与日俱增，核电站在能源结构中的定位发生了重大变化。

截至事故过去十年后的2021年3月，经当地民众同意后重启的仅有大饭（关西电力公司）、高滨（关西电力公司）、玄海（九州电力公司）、川内（九州电力公司）、伊方（四国电力公司）五个核电站的共九座反应堆。这些反应堆集中在西日本地区，均为“压水堆”，不同于发生事故的福岛第一核电站的“沸水堆”。另一方面，东日本大地震以后确定将报废的反应堆达到了21座。

2020年11月，宫城县知事村井嘉浩表示同意女川核电站2号反应堆（东北电力公司）重新运转。当年，地震导致女川核电站室外重油罐发生损坏，冷却系统也遭到水淹，而且核反应堆与福岛第一核电站一样，都是沸水型轻水反应堆，所以当地民众对重启反应堆一事始终态度谨慎。但另一方面，发电站的运转可为当地创造就业机会，并有望给地方政府增加核燃料税和固定资产税等收入，所以村井知事是“纠结再三”之后才最终做出了同意重启决定的。

再看柏崎刈羽核电站（东京电力），2020年3月以来，对于外部入侵行为一直处于无法探知的状态。今年3月16日，原子能规制委员会认定该核电站“在核物质防护工作方面，处于可能出现重大事故的状态”，按共分四级的安全标准给出了最差级别的安全评价。2020年9月，该核电站多次发生使用他人身份识别卡进入中央控制室等安全隐患事件。作为改善经营效益的重头戏，东京电力公司本来指望能重启柏崎刈羽核电站，但接连曝出的安全丑闻，导致当地民众同意重启的可能性越来越小。

东日本大地震以来围绕核电站的主要动向

11年3月 东日本大地震，东京电力福岛第一核电站事故 2012年5月 泊核电站（北海道电力）3号反应堆停止运转，时隔42年再次出现全国零核电局面 2012年6月 核电站运转时间原则上延长至2040年 2012年7月 大饭核电站（关西电力）3号和4号反应堆重启（维持了两个月的零核电局面被打破） 2012年9月 原子能规制委员会成立 2013年7月 着眼于防范自然灾害和恐怖袭击的全新核电站安全标准施行 2013年9月 大饭核电站3号和4号反应堆实施定期检查，再次出现零核电局面 2014年4月 第四次能源基本计划内阁会议决定将核电定位为“重要的基荷电源”，同时提出“将通过发展可再生能源，尽可能降低对核电的依赖度” 2015年8、10月 川内核电站（九州电力）1号和2号反应堆重启（新标准施行后首例重启，时隔一年零11个月后零核电局面再次被打破） 2016年1、2月 高滨核电站（关西电力）3号和4号反应堆重启 2016年8月 伊方核电站（四国电力）3号反应堆重启 2018年3月、5月 大饭核电站3号和4号反应堆重启 2018年3月、6月 玄海核电站（九州电力）3号和4号反应堆重启 2018年7月 第五次能源基本计划内阁会议决定“2030年度将核电比例控制在20-22%的水平” 2020年11月 宫城县知事村井嘉浩同意女川核电站（东北电力）重新运转。这是与发生事故的福岛第一核电站同类型的沸水反应堆首次获批重启。东北电力公司希望在2020年度以后恢复运转 2020年12月 大阪地方法院判决取消大饭核电站3号和4号反应堆的设置许可（中央政府上诉） 2021年1月 柏崎刈羽核电站（东京电力）曝出2020年9月曾有人违规使用身份识别卡进入中央控制室 2021年3月 原子能规制委员会公布消息称，柏崎刈羽核电站自2020年3月以来，探测外部入侵行为的设备一直处于故障状态，且并未采取充分的替代措施 2021年4月 日本政府决定将福岛第一核电站不断累积的含氚废水稀释后排入海洋 2021年4月 柏崎刈羽核电站曝出恐怖袭击防控措施存在漏洞问题，原子能规制委员会正式决定命令禁止移动该核电站内的核燃料，直至追加检查确认安保状况已得到改善。该核电站重启准备工作暂停 2021年4月 福井县知事杉本达治表示同意已运行超过40年时间的美滨核电站（关西电力公司）3号反应堆和高滨核电站（关西电力公司）1号和2号反应堆重启。这是福岛第一核电站事故发生后，首次有地方政府原则上同意运行时间超过40年的核电站重启

标题图片 : 柏崎刈羽核电站（PIXTA）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。